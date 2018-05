Ein Double-Abschied von Jupp Heynckes oder das Hollywood-Ende von Niko Kovac, Trostpreis für den FC Bayern München oder Hauptgewinn für Eintracht Frankfurt: Das 75. DFB-Pokal-Finale (ab 20 Uhr im LIVETICKER) entscheidet maßgeblich über das Saisonzeugnis für die Klubs und ihre Trainer.

Der Rekordsieger aus München will Heynckes unbedingt mit dem 19. Triumph in den Ruhestand schicken - und dessen Nachfolger schon mal zeigen, was bald von ihm erwartet wird. (Service: Der DFB-Pokal-Spielplan im Überblick).

Pokal-Finale: Star-Trio um Robben fehlt

Beim Rekordmeister fallen indes drei Stars aus. Arjen Robben, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2019 verlängert hat, Arturo Vidal und auch Jerome Boateng konnten die Reise nach Berlin nicht mit antreten.

Die letzten Infos zum Pokalfinale im VW-Liveblog

Dafür wurden Joshua Kimmich und Thomas Müller, die beide wegen eines Infekts am Donnerstag nur teilweise bzw. nicht trainieren konnte, rechtzeitig noch fit.

Auch Torhüter Manuel Neuer steht erstmals wieder seit September 2017 im Kader des Rekordmeisters, muss aber vorerst auf der Bank Platz nehmen, weil Jupp Heynckes auf Sven Ulreich in der Startelf setzen wird.

Kovac spielt gegen FCB-Zukunft

Damit das schier Unmögliche - der fünfte Pokalerfolg der Frankfurter - eintritt, "müssen wir an unser Maximum kommen und die Bayern einen nicht so guten Tag erwischen", sagte Kovac, der ab dem 1. Juli an der Säbener Straße die Kommandos geben wird und sich Bundestrainer Joachim Löw anschloss, der meinte: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bayern gewinnen werden."

Nur dann wären die Münchner halbwegs zufrieden, nur dann wäre halbwegs zu ertragen, dass das Triple erneut verpasst wurde.

Eintracht kämpft um Europa-League-Ticket

Nachdem Frankfurt mit nur vier Punkten aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen die direkte Qualifikation zur Europa League verpassten, wäre diese nur mit einem Sieg am Samstag noch zu erreichen.

Sollte sich Bayern den Pokal und damit das Double sichern, würde aber nicht der Pokal-Finalist das dritte Ticket für die UEFA Europa League erhalten, sondern das nächstbeste Team nach den sechs über die Bundesliga qualifzierten Europapokal-Teilnehmern. Dies wäre als Tabellen-Siebter der VfB Stuttgart. (SERVICE: So schafft es Stuttgart noch nach Europa)

Die Schwaben hatten sich durch einen überraschenden 4:1-Erfolg am vergangenen Samstag in München noch an der Eintracht vorbei geschoben.

Heynckes will sich mit Double verabschieden

Der Rekordmeister wird nach der Blamage gegen den VfB im letzten Bundesliga-Spiel von Jupp Heynckes noch einmal besonders motiviert sein, seinem scheidenden Trainer einen Abschied nach Maß zu bescheren.

Während Heynckes den goldenen Pokal am Freitag während der Pressekonferenz allerdings keines Blickes würdigte, untermauerten seine Schützlinge die Bedeutung.

"Das Pokalfinale, das weiß jeder, ist ganz wichtig für uns, um die Saison positiv abzuschließen", sagte Nationalspieler Thomas Müller, der nach einem überstandenem Magen-Darm-Infekt von Anfang an Spielen soll und mit Blick auf Kovac ergänzte: "Titel wollen wir mit ihm erst holen, wenn er bei uns auf der Bank sitzt."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Thiago, James - Müller, Lewandowski, Ribery. - Trainer: Heynckes

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Salcedo - da Costa, Mascarell, Boateng, Willems - Wolf - Jovic, Rebic. - Trainer: Kovac

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Der Weg des FC Bayern ins Finale:

1. Runde: Chemnitzer FC - FC Bayern 0:5

2. Runde: RB Leipzig - FC Bayern 5:6 n.E.

Achtelfinale: FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1

Viertelfinale: SC Paderborn - FC Bayern 0:6

Halbfinale: Bayer Leverkusen - FC Bayern 2:6

Der Weg Eintracht Frankfurts ins Finale:

1. Runde: TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt 0:3

2. Runde: Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt 0:4

Achtelfinale: 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 n.V.

Viertelfinale: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 3:0

Halbfinale: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1

So können Sie das DFB-Pokal-Finale 2018 verfolgen:

TV: ARD und Sky

Livestream: ARD Mediathek und Sky Go

Liveticker: SPORT1.de