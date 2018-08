Kurioser Zufall bei der Auslosung für die 2. Runde im DFB-Pokal: Der Trainer des SV Rödinghausen, Gegner des FC Bayern München, war bis vor kurzem noch Trainer von Bayerns Erstrunden-Gegner.

Enrico Maaßen hatte in der vergangenen Saison den SV Drochtersen/Assel in den DFB-Pokal geführt, der Regionalligist scheiterte in der 1. Runde nur knapp an den Bayern (0:1).

Maaßen über das Los FC Bayern: "Unfassbar"

Der 34-Jährige war im Sommer aus dem niedersächsischen Drochtersen ins 225 Kilometer entfernte Rödinghausen nach Ostwestfalen gewechselt. Hauptmotivation dafür war die Chance dort hauptamtlich arbeiten zu können und damit den nächsten Schritt in seiner jungen Trainer-Karriere zu vollziehen.

Die scheinbar einmalige Chance, den FC Bayern im herauszufordern schien ihm damit entgangen zu sein. Stattdessen ergibt sie sich nun doch.

"Unfassbar, so schließt sich der Kreis. Wir sind überglücklich und haben das bestmögliche Los bekommen", sagte Maaßen in der ARD.