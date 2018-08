Sprinterin Gina Lückenkemper wird die Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals auslosen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird die 21-Jährige aus Leverkusen bei der Ziehung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Losfee fungieren. Lückenkemper hatte bei der Leichtathletik-EM in Berlin Anfang August die Silbermedaille im Sprint über 100 m gewonnen.

Die Begegnungen der zweiten Runde werden Ende Oktober ausgetragen. Am 30. und 31. Oktober finden jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und vier Partien um 20.45 Uhr statt.