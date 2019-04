Die ganze Fußball-Republik blickt bereits auf das Topduell im Titelkampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Auf die Münchner wartet aber zuerst noch die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gegen Underdog 1. FC Heidenheim (DFB-Pokal: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Für Bayern-Coach Niko Kovac gilt es, die Konzentration auf das Pokalspiel zu lenken. "Wir müssen das Halbfinale erreichen, der BVB kommt dann erst nach Heidenheim". Das habe der 47-Jährige auch versucht, seinen Schützlingen einzuimpfen. "Ich kann das ausblenden und habe meinen Spielern heute auch noch mal explizit gesagt: Was am Wochenende passiert, ist überhaupt nicht relevant."

Nach dem Remis beim SC Freiburg und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung war die Stimmung an der Säbener Straße bedrückt. Kovac kritisierte besonders die Einstellung seiner Spieler und offenbarte in der Pressekonferenz am Montag, dass eine Brandrede Notwendig war. "Es war sachlich, fachlich, kritisch, aber eindringlich. Ich habe aber die Form gewahrt. Ich habe keine Flaschen geworfen oder so etwas - im Gegenteil."

Bayern: Einsatz von Alaba und Neuer fraglich

Während Dortmund unter der Woche die ganze Aufmerksamkeit bereits auf das Bayern-Duell richten kann, kommt für den FCB die Aufgabe im Pokal zur Unzeit. Für Kovac war es daher besonders wichtig, seiner Mannschaft ins Gewissen zu reden. "Es wird wie immer gegen kleinere Gegner nicht einfach werden", warnte der Coach und fügte an: "Wir unterschätzen niemanden, Heidenheim ist sehr robust. Ein Sieg am Mittwoch wird uns eine gute Atmosphäre bescheren."

Wir bereits in Freiburg wird Sven Ulreich voraussichtlich den angeschlagenen Kapitän Manuel Neuer zwischen den Pfosten ersetzen. Arjen Robben und Alphonso Davies stehen nicht zur Verfügung, hinter dem Einsatz von David Alaba steht noch ein Fragezeichen.

Auf die Frage, ob er den ein oder anderen Star für den Klassiker schonen werde, sagte Kovac: "Ich werde mit der Mannschaft spielen, von der wir der Meinung sind, dass sie das Halbfinale erreichen wird."

Heidenheim will "mutigen Auftritt hinlegen"

Für Heidenheim ist das Duell laut Trainer Frank Schmidt "das größte Spiel" der Vereinsgeschichte. Bis zum Wochenende war das Thema trotzdem tabu - wer in der Kabine die Worte "Pokal" oder "FC Bayern" in den Mund nahm, musste 20 Euro blechen.

Inzwischen befindet sich die kleine Stadt an der Brenz mit ihren 50.000 Einwohnern komplett im Bayern-Fieber. 10.000 Anhänger wollen ihre Helden in die Allianz Arena begleiten. Trotz klarer Außenseiterrolle will der Zweitligist einen "mutigen Auftritt hinlegen."

