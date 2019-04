Erst das kollektive deutsche Aus in der Champions League, dann eine zähe Länderspielpause, schließlich Kopfschütteln über die Machenschaften an der DFB-Spitze: Die Lust auf Fußball konnte einem in den letzten Wochen gründlich vergehen.

Und dann diese Pokalauslosung: Gut, am Dienstagabend durfte man zwei spannende Duelle auf Augenhöhe erwarten. Aber am Mittwoch? Die Bayern zuhause gegen einen Zweitligisten, kriselnde Schalker gegen die Höhenflieger aus Bremen. Das klang nach zwei klaren Angelegenheiten.

Von wegen!

Heidenheim schrammt an Sensation vorbei

Der emotionsgeladene Pokalthriller zwischen Augsburg und Leipzig am späten Dienstagabend erwies sich nur als harmloses Vorspiel für einen Abend voller Irrungen und Wirrungen, Aufholjagden, Traumtore - und vor allem: jeder Menge Emotionen.

"Wow das war wild…", hielt Mats Hummels am späten Abend via Twitter fest. Dem war nicht viel hinzuzufügen.

Den Sprung zu Vestenbergsgreuth, Weinheim oder Geislingen auf die bunte Liste der größten Pokalsensationen schaffte der 1. FC Heidenheim zwar nicht. Das vollkommen verrückte 5:4 in der Allianz Arena wird dennoch als eine der spektakulärsten Schlachten in die Geschichte des DFB-Pokals eingehen.

"Liebe Heidenheimer. Das war der Hammer! Ihr seid so oder so die Sieger des Abends", fasste es eine Twitter-Nutzerin zusammen - und sprach damit Millionen Fußball-Fans aus der Seele.

Am Ende aber gab es noch einen großen Sieger dieses Abends: den Fußball selbst.

Werder begeistert mit Traumtoren auf Schalke

Dazu trugen zu späterer Stunde auch der FC Schalke 04 und Werder Bremen bei - auch wenn die Partie in Sachen Dramatik natürlich längst nicht an das Geschehen in München heranreichen konnte.

Wie Milot Rashica und Davy Klaassen den Ball bei ihren Treffern zum 2:0-Sieg in der Schalker Arena ins Netz streichelten, war jedoch schlicht und ergreifend zum Zungeschnalzen. So macht Fußball Spaß - und so darf es gerne weitergehen.

Am Wochenende wartet Bayern gegen Dortmund, das Titelduell in der Bundesliga. Dazu Juve gegen Milan. Barca gegen Atletico. Das Halbfinale im FA Cup.

Wenn Ihnen das alles noch nicht reicht, gehen Sie doch am Sonntag einfach mal wieder auf den heimischen Sportplatz. Auch in der Kreisliga gibt es immer was zu sehen.

Das ist doch das Schöne am Fußball: Die Geschichten gehen niemals aus - egal, ob in den großen Stadien oder auf dem Ascheplatz.

Und aus dem vermeintlich langweiligsten Kick kann binnen 90 Minuten ein Spiel für die Ewigkeit werden.