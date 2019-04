Fast 15 Jahre ist das letzte Pokalduell zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV bereits her - die Erinnerungen daran sind keine guten.

Im Rahmen des Wettskandals um Robert Hoyzer besiegte der damalige Drittligist nach zwei umstrittenen Elfmetern und einem Platzverweis den Bundesligisten mit 4:2. Der Schiedsrichter hatte im Auftrag der kroatischen Wettmafia mehrere Spiele verschoben, darunter auch die Erstrundenpartie zwischen Paderborn und dem HSV.

Mit einem Sieg in der Benteler-Arena (DFB-Pokal: SC Paderborn 07 - Hamburger SV, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) wollen die Hanseaten nun die Geschichte aufarbeiten und gleichzeitig erstmals seit 2009 wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen.

Bilanz spricht für den Hamburger SV

"Ein Viertelfinale ist immer ein ganz besonderes Spiel. Und es wird auch ein sehr schwieriges, denn Paderborn hat eine starke Mannschaft, die an diesem Wochenende mit dem 3:1-Sieg bei Union Berlin auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt hat", warnte Cheftrainer Hannes Wolf allerdings bereits vor den Gastgebern.

Nach dem Skandalspiel 2004 dauerte es zunächst zehn Jahre, bis sich beide Mannschaften in der Bundesliga erstmals in einem Pflichtspiel wieder gegenüberstanden. Auch wenn der SCP seinerzeit überraschend mit 3:0 gewann, sollte der Blick auf die Bilanz die "Rothosen" dennoch zuversichtlich stimmen.

Die letzten beiden Spiele konnten die Hanseaten jeweils zu Null für sich entscheiden, zuletzt gab es in dieser Saison einen knappen 1:0-Erfolg. "In der Liga haben wir gegen Paderborn gewonnen, wir dürfen also durchaus selbstbewusst und positiv sein", griff auch Wolf die Partie am 16. Spieltag als Mutmacher auf.

Paderborn tritt in Bestbesetzung an

Verzichten muss der 37-Jährige in Ostwestfalen neben den langzeitverletzten Jairo Samperio und Stephan Ambrosius auch weiterhin auf Kapitän Aaron Hunt (Oberschenkelverletzung) und Hee-chan Hwang (Sehnenanriss). Dazu wird auch Tatsuya Ito erneut passen müssen. Der Japaner hatte bereits das vergangene Liga-Spiel mit einer Magen-Darm-Grippe verpasst und wurde nicht rechtzeitig wieder fit.

Auch HSV-Supertalent Jann-Fiete Arp tritt die Reise nach Paderborn nicht an. Wolf verzichtet auf den 19-Jährigen, der einst als großer Hoffnungsträger galt. Bereits beim 0:0 gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende stand er nicht im Profikader.

Steffen Baumgart kann hingegen aus den Vollen schöpfen und seine Hoffnungen dabei vor allem in Philipp Klement, Sven Michel und Bernard Tekpetey setzen. Zusammen war das Offensivtrio für bislang 32 der 61 Liga-Tore verantwortlich. Dazu kommt, dass auch Pokal-Toptorjäger Uwe Hünemeier (drei Tore) nach seiner Rotsperre in der Liga wieder mit an Bord ist.

"Wir können etwas Großes erreichen. Beide Mannschaften haben die gleichen Chancen. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir das Spiel gerne zu einem Fest machen", verlieh Baumgart seiner Vorfreude auf das Viertelfinale, welches auch der Startschuss für den Einsatz des Video-Assistenten ist, auf der abschließenden Pressekonferenz Ausdruck.

