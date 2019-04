Endspurt!

Mit dem Viertelfinal-Heimspiel gegen den FC Heidenheim im DFB-Pokal biegt der FC Bayern auf die Zielgerade der Saison ein (DFB-Pokal: FC Bayern - 1. FC Heidenheim am Mi. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund kommt am Samstag zum Topspiel in die Arena.

Ein persönlicher Endspurt ist es auch für viele Spieler im Kader des Rekordmeisters, deren Saisonverlauf von Höhen und Tiefen geprägt ist. (Alle Infos und Stimmen zum DFB-Pokal im Volkswagen Pokalfieber)

Bayern rüstet in der Defensive auf

Die Verträge von Arjen Robben, Franck Ribery und Rafinha laufen diesen Sommer bekanntlich aus und werden ziemlich sicher nicht verlängert. Nach den Defensiv-Transfers von Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Lucas Hernandez (Atletico Madrid) ist auch die Zukunft von Jerome Boateng und Mats Hummels unklarer denn je.

Will Bayern in dieser Saison noch das Double schaffen, wird sich Trainer Niko Kovac nicht mehr viele Experimente erlauben können. Zuletzt in Freiburg (1:1) ließ ihn seine Startelf im Stich. Kovac war darüber sichtlich angefressen.

Was können die Bayern im Endspurt von ihren (Alt-)-Stars erwarten? SPORT1 gibt den Überblick.

Arjen Robben

Der 35-jährige Niederländer absolvierte sein letztes Pflichtspiel am 27. November 2018. Seitdem plagten ihn Probleme im Oberschenkel, woraufhin ihm eitrige Zähne entfernt wurden. Danach folgte ein Muskelfaserriss in der rechten Wade.

An Mannschaftstraining ist bei Robben immer noch nicht zu denken. Unlängst machte er aber deutlich, in dieser Saison unbedingt nochmal spielen zu wollen. Ob er tatsächlich noch einen Impuls im Titelrennen setzen kann? Zu wünschen wäre es ihm.

Franck Ribery

Der Wille des 35-Jährigen ist unbändig. Aber auch Ribery weiß, dass ihm die schnellen Kingsley Coman und Serge Gnabry den Rang abgelaufen haben.

In der Liga kam der Franzose in den letzten sieben Spielen fünf Mal nur von der Bank (0 Tore/3 Assists), fehlte einmal krankheitsbedingt. Bleiben seine Konkurrenten aber fit, muss er sich in seinen letzten Monaten in München wohl mit der ungeliebten Joker-Rolle begnügen. So doch noch entscheidende Argumente für eine Vertragsverlängerung zu liefern, wird schwierig.

Rafinha

Der Brasilianer spielt zumeist, wenn Linksverteidiger David Alaba wie aktuell verletzt ist. Derzeit plagt sich der Österreicher mit Oberschenkel-Problemen herum. Der 33-jährige Rafinha ist in der Mannschaft angesehen, sorgt für gute Stimmung.

Sportlich ist er aber nicht unumstritten, enttäuschte auch gegen Freiburg. Wird Alaba im Endspurt fit, bleibt Rafinha nur die Bank. Kehrt nach Saisonende wohl zurück in die Heimat.

Jerome Boateng

Der Innenverteidiger spielt eine durchwachsene Saison, wurde zuletzt in der Nationalmannschaft aussortiert und hat unter Kovac seinen Stammplatz verloren. Zwar absolvierte er fünf der letzten sieben Ligaspiele über die volle Distanz, gegen Liverpool hingegen kam er im Rückspiel nicht zum Einsatz.

Boateng gilt als Wechselkandidat im Sommer, soll seine private Zukunft ohnehin in den USA planen. Wird bis Saisonende seine Einsätze bekommen, aber auch in Top-Spielen?

Mats Hummels

Der 30-Jährige wurde ebenfalls von Löw ausgebootet, schöpfte daraus aber Kraft, weil er es nochmal allen beweisen will. Gegen Freiburg zuletzt schwach, aber Kovac braucht ihn für das Double - in Topform.

Bereits im Winter gab es England-Gerüchte um ihn, die aber dementiert wurden. Käme für ihn nochmal ein Top-Angebot im Sommer, könnte sich Hummels Gedanken machen. Hat in dieser Saison aber gezeigt, dass er immer noch sehr gute Leistungen auf Top-Niveau abrufen kann.

Thomas Müller

Auch für den Ur-Bayern (seit 2000 im Verein) ist es keine einfache Saison. Die Löw-Rasur traf auch ihn unerwartet, dafür hat er die Unterstützung von Kovac.

In der Liga stand Müller zuletzt vier Mal in Folge in der Startelf (2 Tore/2 Assists). Zuletzt gegen Freiburg aber schwach. Möglich ist, dass er gegen Dortmund nur auf der Bank sitzt. Bleibt mit seiner Persönlichkeit und seinem Titelhunger aber ungemein wichtig.