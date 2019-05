Es ist der krönende Abschluss der Saison im deutschen Fußball. Im Finale des DFB-Pokal trifft der alte und neue Meister FC Bayern München auf RB Leipzig. (DFB-Pokal Finale, RB Leipzig - FC Bayern München ab 20 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER)

In der Bundesliga waren die Münchner bis zum Ende gefragt. Erst am letzten Spieltag konnten sie sich im Fernduell gegen Borussia Dortmund durchsetzen. Nach 34. Spieltagen haben gerade einmal zwei Punkte den Unterschied gemacht. (Service: Tabelle der Bundesliga im SPORT1-Datencenter) Gegen die Roten Bullen soll nun das erste Double seit 2016 her.

Für Leipzig stand hingegen schon einige Spieltage vor dem Saisonende fest, dass die Mannschaft für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert sein würde.

Leipzig erst mit einem Sieg gegen Bayern

Bislang gab es sieben Duelle zwischen Bayern München und RB Leipzig. Bei fünf Partien gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Nur einmal hatte RB Leipzig die Nase vorne.

Doch spätestens seit dem DFB-Pokal-Finale des vergangenen Jahres wissen die Bayern, dass sie vermeintlich unterlegene Gegner nicht unterschätzen sollten. Überraschend konnte sich damals Eintracht Frankfurt durchsetzen und damit eine erfolgreiche Europa-League-Saison einläuten. Dieses Mal tritt der Rekordmeister zudem geschwächt an.

Krönt Rangnick seine Trainerlaufbahn mit Sieg im DFB-Pokal?

Leipzig ist zum ersten Mal in das Finale des DFB-Pokals eingezogen. Im Halbfinale hat das Team von Trainer Ralf Rangnick den Hamburger SV aus dem Wettbewerb geworfen. Die Zukunft des Leipziger Trainers ist hingegen geklärt: Er wird zum letzten Mal auf der Trainerbank seines Klubs sitzen. In der kommenden Saison folgt Julian Nagelsmann auf Rangnick.

Bayern München musste sich im Halbfinale gegen Werder Bremen. Im Berliner Olympiastadion könnte der Rekordsieger seinen 19. Triumph im DFB-Pokal holen.

Für Bayerns Trainer Niko Kovac könnte es ein Entscheidungsspiel werden. Obwohl er in seinem ersten Jahr in München den Meistertitel gewonnen hat, ist seine Zukunft noch ungewiss. Zuletzt hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge jedoch erklärt, Kovac bleibe auf jeden Fall Bayern-Trainer.

