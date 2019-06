SPORT1 schon im Pokalfieber als neuer Partner des DFB-Pokals. Vor der Auslosung der 1. Runde am kommenden Samstag, 15. Juni 2019, im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund präsentiert Deutschlands führende 360°-Sportplattform sein Moderatoren-Duo: Laura Papendick und Jochen Stutzky werden die Übertragungen des DFB-Pokals ab der neuen Saison begleiten.

Die weiteren Protagonisten des On-Air-Teams werden bis Ende Juni bekannt gegeben. SPORT1 zeigt bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live und wird den DFB-Pokal mit der größten Berichterstattung präsentieren, die es bislang im deutschen Free-TV gegeben hat.

Insgesamt stehen in den Pokalwochen über 15 Stunden Berichterstattung an vier Tagen auf dem Programm, am Spieltag rund sechs Stunden Liveberichterstattung mit "Countdown" und Highlights. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung wird SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen präsentieren: Neben dem kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps gibt es unter anderem zahlreiche Highlight-Videos der weiteren Partien zu sehen.

Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ wird sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung widerspiegeln, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: von SPORT1: "Wir sind stolz, den DFB-Pokal als neuen Leuchtturm im Programmportfolio zu haben und ab der neuen Saison als erster privater Sender live im Free-TV und auf unseren Digital-Plattformen zu übertragen. Wir freuen uns auf die Auslosung der 1. Runde am Wochenende – die erste Paarung steht schon heute fest: Mit unserem Duo Laura Papendick und Jochen Stutzky haben wir die Moderatoren-Positionen in unserem On-Air-Team hochkarätig besetzt. Unser Versprechen an die Fans: Wir werden den DFB-Pokal mit all seinen großartigen Geschichten so groß wie noch nie im deutschen Free-TV präsentieren – on-top mit umfassender Berichterstattung auf unseren digitalen Plattformen, inklusive Highlight-Videos der aktuellen Partien. Wir wünschen allen 64 teilnehmenden Klubs als neuer Partner des DFB viel Erfolg – und hoffen auch auf Losglück für unser erstes DFB-Pokal Livespiel auf SPORT1."

Live-Premiere des DFB-Pokals auf SPORT1: Vorfreude bei Laura Papendick und Jochen Stutzky

Laura Papendick gehört seit April 2019 zum Moderatoren-Team von SPORT1. Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist bei der Rheinländerin groß: "Ich mag den Pokal-Wettbewerb mit seinem Modus sehr: Es gibt ein K.o.-Spiel, das entscheidet – da ist Spannung vorprogrammiert. Dazu haben natürlich auch die Duelle David gegen Goliath ihren ganz besonderen Reiz, wenn Pokalsensationen in der Luft liegen."

Erste Berührungspunkte mit dem DFB-Pokal hatte die studierte Sportjournalistin als Moderatorin bei Bayer 04-TV, dem Klubkanal von Bayer 04 Leverkusen. Für SPORT1 moderiert Papendick bislang die Formate "Bundesliga Aktuell" und "Bundesliga Pur – Lunchtime", zudem ist sie Co-Moderatorin bei "Der CHECK24 Doppelpass".

Jochen Stutzky hat bereits einige Pokalerfahrung am SPORT1 Mikrofon gesammelt. Der gebürtige Schwabe moderiert seit 2016 die Sendung "Volkswagen Pokalfieber" und war in den vergangenen Jahren regelmäßig beim Endspiel in Berlin vor Ort.

"Es ist großartig, dass wir ab sofort den DFB-Pokal live übertragen. Ich freue mich wie ein Fußballfan auf das Pokalfinale seiner Mannschaft – für uns ist jedes Livespiel ein kleines Finale. Es kribbelt schon vor der Auslosung ordentlich", sagt der Moderator und ergänzt: „Für mich ist es der spannendste Wettbewerb, den es gibt. Hier erreicht die Dichte an Emotionen, Dramen und Überraschungen ihren Höhepunkt."

Jochen Stutzky ist auf SPORT1 seit 2012 bei diversen Formaten und Liveübertragungen on-Air. In der abgelaufenen Saison moderierte er die Formate "Bundesliga Aktuell" und "Bundesliga Pur – Lunchtime". Zuvor war Stutzky unter anderem Co-Moderator bei "Der CHECK24 Doppelpass" und präsentierte die Liveübertragungen der UEFA Europa League aus den Stadien.

So läuft die erste Pokalwoche im Free-TV auf SPORT1

Die Pokalwoche im Free-TV startet auf SPORT1 mit der Sendung "Pokalfieber". Die Moderatoren blicken zusammen mit Studiogästen auf die anstehende Pokalrunde und stimmen die Zuschauer mit News, Stimmen und Hintergründen ein. Die erste Ausgabe von "Pokalfieber" ist am Donnerstag, 8. August, live ab 18:30 Uhr zu sehen.

Das erste Livespiel des DFB-Pokals auf SPORT1 wird am Freitag, 9. August, live ab 20:45 Uhr übertragen. Bereits ab 18:30 Uhr startet der "Countdown" aus dem Studio, zudem gibt es nach Abpfiff ab 22:45 Uhr eine ausführliche Nachberichterstattung mit Analyse und Zusammenfassungen der Pokalspiele des Tages.

Die Höhepunkte der Partien der 1. Runde von Freitag und Samstag werden dann in "DFB-Pokal Pur" am Sonntag, 11. August, ab 09:00 Uhr zusammengefasst. Anschließend steht live ab 11:00 Uhr die erste Ausgabe des "CHECK24 Doppelpass" in der neuen Fußball-Saison an – auch hier ist der DFB-Pokal das Haupt-Thema.

Eine weitere Ausgabe von "DFB-Pokal Pur" am Dienstag, 13. August, ab 20:00 Uhr, mit den Highlights der Spiele von Sonntag und Montag sowie die Analyse-Sendung im Anschluss live ab 22:30 Uhr runden die Free-TV-Berichterstattung zur 1. Runde auf SPORT1 ab.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland wird SPORT1 den DFB Pokal auch auf seinen digitalen Kanälen umfangreich präsentieren. Das Livespiel wird parallel zum Free-TV auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen.

Darüber hinaus zeigt SPORT1 die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel , zum Abschluss jeder Pokalrunde ist außerdem eine digitale Highlight-Show geplant. Neben den Videos wird es auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich geben. Im "SPORT1 Pokalblog" wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel wird ein eigener Redakteur im Stadion sein, der die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter versorgt.

Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal "#meinpokal – Zeit für Helden" wird sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung widerspiegeln, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit den Hashtags #meinpokal und #pokalfieber können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.