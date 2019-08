Bayer und KFC Uerdingen: Bekannte Spieler zum Durchklicken:

Der KFC Uerdingen - ehemals: Bayer Uerdingen - ist ein Klub, bei dem viele romantische Erinnerungen wach werden.

In den Achtzigern schrieb der Klub mit Friedhelm und Wolfgang Funkel Pokalgeschichte, viele andere Fußball-Stars starteten von Krefeld aus große Karrieren: Oliver Bierhoff, Stefan Kuntz, Brian Laudrup, Stéphane Chapuisat - und viele mehr.

DFB-Pokal LIVE im Free-TV: KFC Uerdingen - Borussia Dortmund am Freitag ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM

Vor dem Pokalduell gegen den BVB am Freitagabend wirft SPORT1 ein Blick in die reiche Historie des aktuellen Arbeitgebers von Weltmeister Kevin Großkreutz - und erinnert in Bildern an die berühmtesten Spieler, die das Uerdinger Trikot trugen.