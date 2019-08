Nachdem die 2. Bundesliga sowie die 3. Liga bereits in die Saison gestartet sind, stehen im DFB-Pokal nun auch die ersten Pflichtspiele für die Erstligisten an.

Dazu gehört auch das Derby mit brisanter Pokal-Historie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Mainz 05 am Nachmittag.

FC 08 Villingen – der erfolgloseste Verein der DFB-Pokalgeschichte

Der FC Villingen 08 empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals Fortuna Düsseldorf. Der Verein, der in der Oberliga Baden Württemberg spielt, ist der erfolgloseste Verein der DFB-Pokalgeschichte. Neunmal bekamen die Villinger die Chance, neunmal schieden sie in der ersten Runde aus. Am kommenden Samstag um 15.30 Uhr startet der Oberligist nun einen neuen Anlauf gegen Düsseldorf.

Mit einem Sieg wären die Schwarzwälder der zweite Fünftligist, dem es gelänge, einen Bundesligisten aus dem Pokal zu werfen. Vorgemacht hat es in der Saison 2001/02 der SSV Ulm. Dieser gewann damals gegen den Club aus Nürnberg.

Bevor die Düsseldorfer eine Woche später in Bremen in die Bundesliga-Saison starten, soll der FC 08 Villingen aber keine Stolperfalle auf dem Weg in die zweite Pokalrunde werden.(DFB-Pokal: FC 08 Villingen – Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im Liveticker)

Neuauflage des Rheinpfalz-Derbys im Pokal

Vor knapp 14 Jahren trafen der 1. FC Kaiserslautern und der FSV Mainz 05 zuletzt im DFB-Pokal aufeinander - damals im Dezember 2005 im Achtelfinale spielten beide noch in der Bundesliga.

In einem packenden Spiel auf Augenhöhe wurde dem FCK auf dem Betzenberg in der regulären Spielzeit ein Elfmeter verwehrt. Der hitzige Pokal-Fight ging in die Verlängerung. Die Mainzer spielten anschließend 13 Minuten in Überzahl, nachdem FCK-Mittelfeldspieler Ervin Skela mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Die Roten Teufel führten im anschließenden Elfmeterschießen schon mit 2:0, doch beim folgenden Schützen Ferydoon Zandi sah der Schiedsrichter den Ball nicht vollständig hinter der Linie und verwehrte das Tor - Fehlentscheidung. Beim Stand von 3:3 versagten schließlich Daniel Halfar die Nerven, Kaiserslautern verlor. Nun kommt es zu einer Neuauflage des Derby im Pokal. (DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern – FSV Mainz 05 ab 15.30 Uhr im Liveticker)

SV Drochtersen/Assel mit neuer Chance

Auch dieses Jahr trifft der Regionalligist SV Drochtersen/Assel in der ersten Runde des DFB Pokals auf einen Bundesligisten. Nachdem die Niedersachsen letztes Jahr gegen die Bayern nur knapp mit 0:1 verlor, starten sie nun einen neuen Versuch gegen den FC Schalke 04.

Die Königsblauen müssen auf Benito Raman verzichten. Der Neuzugang aus Düsseldorf zog sich beim Training eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zu. Cheftrainer David Wagner muss damit nach Ozan Kabak auch ohne den zweiten Sommer-Einkauf auskommen.(DFB-Pokal: SV Drochtersen/Assel – FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im Liveticker)

