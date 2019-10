Die Saison hätte für Borussia Mönchengladbach bislang kaum besser verlaufen können. Trotzdem bilden sich auf der Stirn von Marco Rose nun erste Sorgenfalten.

Nach neun Spieltagen grüßt das Team des deutschen Trainers zwar weiter von der Tabellenspitze der Bundesliga, der jüngste 4:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt war aber teuer erkauft.

Breel Embolo zog sich bei der Partie eine Muskelverletzung zu, Tony Jantschke plagen seitdem Oberschenkelprobleme. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", meinte Rose zwar vorsichtig optimistisch. Ein Einsatz des Duos ist für den Pokal-Kracher im am Mittwoch bei Borussia Dortmund allerdings fraglich. (Das Spiel am Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Rose sieht Team am Limit

Rose sieht in den beiden Verletzungen ein Warnsignal: "Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind heute mit zwei Muskelverletzungen rausgegangen aus der Nummer", mahnte der 43-Jährige nach der Partie am Sonntag. "Es zeigt, dass wir am Limit sind und nicht überdrehen dürfen."

Seine Sorgen sind durchaus begründet, denn Verletzungen sind wohl das einzige Problem, das die Borussia momentan hat. Für das Spiel gegen Frankfurt standen Rose ganze neun Spieler nicht zur Verfügung.

Alassane Plea (Muskelverletzung im Oberschenkel), Matthias Ginter (Schulterluxation mit Kapselbandverletzung), Raffael (Adduktorenprobleme), Fabian Johnson (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Tobias Strobl, Ibrahima Traoré (beide im Aufbautraining), Tobias Sippel (Innenbandanriss im Knie), Keanan Bennetts (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Torben Müsel (arthroskopischer Eingriff am Knie). Sie alle werden wohl auch beim BVB noch passen müssen.

Eberl: "Spricht für die Moral"

Bislang konnten die Ausfälle den Höhenflug der Fohlen nicht stoppen, auf Dauer sind derart viele Ausfälle allerdings kaum zu kompensieren. "Wir haben einiges an Qualität nicht dabei", stellte auch Sportdirektor Max Eberl fest, der sich aber nicht beschweren wollte: "Wir jammern nicht, wir lamentieren nicht, wir haben einen guten Kader."

Wie die Mannschaft mit der Situation umgeht "spricht für die Moral", meint Eberl. Diese Einstellung wird die Fohlenelf – wie auch immer sie aussehen wird – auch im Signal Iduna Park wieder brauchen. Vor knapp zwei Wochen hieß der Sieger in diesem Duell nämlich noch Borussia Dortmund.