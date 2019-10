Nur zwölf Tage nach dem Duell in der Bundesliga treffen am Abend Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) am Abend erneut aufeinander. Der BVB empfängt die "Fohlen" zum Kracher der 2. Runde im DFB-Pokal.

War die Stimmung in Dortmund nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga etwas entspannter, ist nach den vergangenen zwei Spielen merklich abgekühlt.

Der Rückschlag in der Champions League bei Inter Mailand und das müde Remis im Revierderby bei Schalke 04 haben zudem die Lage für Trainer Lucien verschärft. Der angezählte Schweizer braucht einen Befreiungsschlag - und erhält die Chance dafür im Spiel gegen Bundesliga-Tabellenführer. Diese Möglichkeit birgt aber auch ein großes Risiko: Verspielt Dortmund den ersten Titel der Saison, ruft der BVB erneut sein Potenzial nicht ab, wird die Unruhe im Umfeld zunehmen.

Favre ist der Druck bewusst, interessieren möchte sich der 61-Jährige vor dem abermaligen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aber nicht dafür. "Ich kann mir vorstellen, was geschrieben wird. Ich habe aber nicht viel Zeit, das zu lesen. Es bringt nichts, darüber zu sprechen. Ich gehe meinen Weg weiter", sagte Favre, der im Heimspiel sehr laufstarke Gäste erwartet. "Wir müssen sehr, sehr clever spielen."

BVB weiter ohne Alcácer

Immerhin: Der an der Hand verletzte Mario Götze kann auf einen Einsatz hoffen. Fehlen werden dagegen Torjäger Paco Alcácer und Marcel Schmelzer. Hinter dem Einsatz von Torwart Roman Bürki (Grippe) steht zudem ein Fragezeichen.

Die Borussia aus Mönchengladbach zeigte sich von der Niederlage in Dortmund am 8. Bundesliga-Spieltag besser erholt. In der Europa League besteht nach dem 1:1 bei AS Rom weiter die Chance auf das erreichen der nächsten Runde, in der Bundesliga verteidigte Gladbach durch ein 4:2 gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung.

Embolo und Jantschke fallen aus

Der Sieg gegen Frankfurt wurde jedoch möglicherweise teuer erkämpft. Breel Embolo zog sich bei der Partie eine Muskelverletzung zu, Tony Jantschke plagen seitdem Oberschenkelprobleme. Ein Einsatz des Duos ist für den Pokal-Kracher bei Borussia Dortmund ist ausgeschlossen

Auch Alassane Plea (Muskelverletzung im Oberschenkel), Matthias Ginter (Schulterluxation mit Kapselbandverletzung), Raffael (Adduktorenprobleme), Fabian Johnson (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Tobias Strobl, Ibrahima Traoré (beide im Aufbautraining), Tobias Sippel (Innenbandanriss im Knie), Keanan Bennetts (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Torben Müsel (arthroskopischer Eingriff am Knie) werden wohl beim BVB noch passen müssen.

Umso bemerkenswerter ist der bisherige Saisonverlauf. Auf dem Bökelberg träumen viele von der ersten Meisterschaft seit 1977.

Rose dämpfte allerdings bereits die Erwartungen. "Wir sind gegen Frankfurt mit zwei Muskelverletzungen rausgegangen aus der Nummer. Es zeigt, dass wir am Limit sind und nicht überdrehen dürfen", mahnte er.

