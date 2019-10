+++ Kovac freut sich auf den Pokalfight +++

Niko Kovac blickt dem Pokalfight beim VfL Bochum mit großer Vorfreude entgegen. "Wenn das Flutlicht angeht, ist das ein ganz besonderes Ereignis", sagte der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz am Montag.

Alles Aussagen der PK des Rekordpokalsiegers lesen Sie im Liveticker.

+++ Pokal-Kracher mit großer Historie +++

+++ Willkommen zum Volkswagen Pokalblog +++

Nach der Bundesliga ist vor dem DFB-Pokal. Auf jeden Fall in dieser Woche. Schon am Dienstag startet die 2. Runde, die einige Kracher bereithält. Um diesen gerecht zu werden, haben wir einen eigenen Blog eingerichtet, der das Geschehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2019/20 begleitet. Der Volkswagen Pokalblog bei SPORT1 hält Sie mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden und liefert bunte Geschichten und interessante Einblicke rund um den Pokal.

