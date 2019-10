Am Dienstagabend (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) empfängt der VfL Bochum in der 2. Runde des DFB-Pokals den FC Bayern. Das bislang letzte Aufeinandertreffen liegt bereits über drei Jahre zurück: Im Pokal-Viertelfinale behielten die Bayern damals in einem hitzigen Fight letztlich souverän mit 3:0 die Oberhand

© Getty Images