Vor dem Pokalschlager beim VfL Bochum lässt Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic keine Ausreden gelten.

"Wir müssen uns besser in der Defensive konzentrieren. Wir hatten Probleme gegen Augsburg und Hoffenheim, das wollen wir heute besser machen", sagte Salihamidzic bei SPORT1.

Dass Robert Lewandowski und Philippe Coutinho zunächst nur auf der Ersatzabank sitzen, will der Bayern-Manager nicht als mögliche Ausrede gelten lassen.

Salihamidzic: "Wir brauchen den Sieg"

"Lewy ist nicht dabei, Coutinho und Thomas Müller auch nicht. Wir haben gute Leute, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben. Wie zum Beispiel Leon, der verletzt war. Er ist jetzt zurück, wir erwarten, dass er Gas gibt hier zu Hause", sagte Salihamidzic.

Das Spiel wolle man "seriös angehen, und unseren Stempel von Anfang an setzen."

Ein Scheitern ist nicht in den Gedankenspielen dabei. "Es ist für uns alle wichtig. Das hat mit dem Trainer nichts zu tun. Wir sind der FC Bayern München, wir wollen gewinnen. Wir brauchen den Sieg."