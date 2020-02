Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstag auf Neuzugang Valon Berisha verzichten.

"Er hat Muskelprobleme und wird zu Hause bleiben", sagte der neue Trainer Uwe Rösler am Montag. Der von Lazio Rom ausgeliehene Mittelfeldspieler sei am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) "in den roten Bereich gegangen. Was er gelaufen ist, war Wahnsinn", sagte Rösler.

Stöger noch fraglich

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kevin Stöger. "Kevin hat einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen. Ob er anfängt, wird sich kurzfristig entscheiden", sagte Rösler.

Der Nachfolger von Friedhelm Funkel kündigte zudem Veränderungen in der Startelf an. "Das ist für mich eine Möglichkeit, neue Spieler zu sehen", sagte Rösler.