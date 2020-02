Der spannende Pokalfight zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig hat SPORT1 erneut starke Quoten beschert: 1,42 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) im Schnitt sahen den 3:1-Sieg der Eintracht im Achtelfinale des DFB-Pokals über den Vorjahres-Finalisten am gestrigen Dienstagabend.

In der Spitze schalteten 1,9 Millionen Zuschauer (Z3+) ein. Der Gesamt-Marktanteil (Z3+) lag bei 5,4 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) sahen 8,7 Prozent die Liveübertragung. Zudem sorgte auch der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit insgesamt 125.003 Stream-Abrufen sowie im SPORT1 YouTube-Channel mit 97.727 Views für hohe Abrufzahlen.

Neue SPORT1 App begleitet DFB-Pokal und präsentiert Highlight-Clips

Ab sofort sind alle Highlights der Dienstagspiele auf SPORT1.de in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel abrufbar. Die neue SPORT1 App präsentiert den DFB-Pokal dank eines modernen Designs und verbesserter Performance noch übersichtlicher, lädt Daten schneller und bietet News, Videos, Hintergrundberichte, Interviews, Ergebnisse, Tabellen und Statistiken sowie Liveticker zur aktuellen Runde.

Anzeige

"DFB-Pokal Pur" mit allen Highlights im Free-TV

Im Free-TV folgt am morgigen Donnerstag ab 17:30 Uhr "DFB-Pokal Pur".Hier werden die Höhepunkte der Achtelfinalpartien von Dienstag und Mittwoch zusammengefasst, darunter die weiteren Bundesliga-Duelle Werder Bremen gegen Borussia Dortmund sowie FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim und Schalke 04 gegen Hertha BSC.

Hinzu kommen die weiteren Achtelfinalspiele: 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart, SC Verl – 1. FC Union Berlin, 1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC. Anschließend steht live ab 19:00 Uhr die Analyse-Sendung zum Achtelfinale auf SPORT1 an. Olaf Thon, Weltmeister von 1990, sowie Patrick Helmes, Ex-Profi u.a. von Bayer Leverkusen und 1. FC Köln, ist zu Gast, Jochen Stutzky moderiert.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfangreich auf seinen digitalen Kanälen. Das Livespiel wird parallel zum Free-TV auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen.

Darüber hinaus zeigt SPORT1 die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel . Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

Im "SPORT1 Pokalblog" wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel ist ein eigener Redakteur im Stadion, der die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter versorgt.

Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit den Hashtags #meinpokal und #pokalfieber können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.