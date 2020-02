Bayer Leverkusen und Union Berlin haben am Mittwochabend das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Werkself setzte sich gegen Zweitligist VfB Stuttgart mit 2:1 durch. Union mühte sich zu einem 1:0 beim SC Verl. (Alle Ergebnisse im DFB-Pokal)

Alle Video-Highlights des Achtelfinals im DFB-Pokal ab Donnerstag 0.00 Uhr in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

Am späteren Abend ermitteln der FC Bayern und die TSG Hoffenheim sowie der 1. FC Saarbrücken und der Karlsruher SC die letzten beiden Viertelfinalisten.

Anzeige

SPORT1 fasst Stimmen von Sky, ARD und aus der Mixed Zone zu den vier Mittwochsspielen zusammen.

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Was sagt ein Trainer, der im Pokal gewinnt? Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind. Wenn ich das Spiel sehe, kann ich nicht zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, das lag aber auch an Stuttgart. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt, absolut nicht gut, aber besser. Aber das war viel zu wenig."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben ein gutes Pokalspiel gesehen. Ein Spiel, das auch in beide Richtungen laufen könnte. Ich bin stolz auf die Jungs. Am Ende spricht viel für die Moral der Mannschaft, dass wir nach dem 0:2 noch den Anschluss machen und noch die Chance am Ende haben."

Das komplette Pokal-Paket auf SPORT1: DFB-Pokal Pur und die Pokal-Analyse - am Donnerstag ab 17.30 Uhr im TV auf SPORT1

Guerino Capretti (Trainer SC Verl): "Ich kann nicht viel Schlechtes über meine Mannschaft sagen. In brenzligen Situationen haben wir Mut gezeigt und oft gut raus gespielt. Wenn man gegen einen Bundesligisten weiterkommen möchte, braucht man ein bisschen Glück. Das hat uns heute gefehlt. Wir können den Pokal erhobenen Hauptes verlassen. Meinen 38. Geburtstag werde ich auf jeden Fall nicht vergessen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein wichtiges Spiel für uns. Siege tun gut, die geben dir Selbstvertrauen. Aufgrund der 90 Minuten und der klareren Chancen auf unserer Seite ist der Sieg verdient. Meine Mannschaft fand heute die richtige Einstellung, der Platz war sehr schwer zu bespielen. Ich freue mich unheimlich, dass wir uns für das Viertelfinale qualifiziert haben."

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE