Bayern München empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals die TSG Hoffenheim.

Der Rekordmeister geht nach drei Siegen aus den bisherigen drei Rückrundenspielen als frischgebackener Tabellenführer in die Partie. (DFB-Pokal: FC Bayern München - TSG Hoffenheim, Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Bayern-Trainer Hansi Flick gibt am Tag vor dem Spiel in einer Pressekonferenz Auskunft über seine Erwartungen und die personelle Situation beim FC Bayern. SPORT1 berichtet von der PK ab 13.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Flick spricht vor Pokal +++

Hansi Flick steht vor dem Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim den Journalisten Rede und Antwort.

+++ Hoffenheim selbstbewusst +++

Hoffenheim wird mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in der Allianz Arena auftreten. Aus den letzten zwei Bundesliga-Partien holte das Team aus dem Kraichgau sechs Punkte. Zudem gewann die TSG in der Hinrunde der Bundesliga mit 2:1 in München.

+++ Bayern-Präsident lobt Flick +++

Trainer Hansi Flick darf sich große Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung bei Bayern München über das Saisonende hinaus machen.

"Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative", erklärte Präsident Herbert Hainer bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Sonntag im niederbayerischen Simbach.