Was kein Zweitligist und kein Drittligist schaffte, ist dem 1. FC Saarbrücken gelungen.

Als einziger Klub, der nicht in der Bundesliga spielt, ist der FCS ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Dort empfangen die Saarländer am Dienstagabend Fortuna Düsseldorf. (DFB-Pokal, Viertelfinale: 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf, Di. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf dem Papier gehen sie auch in diese Partie als Außenseiter. Doch das waren sie praktisch in jedem Spiel seit der 1. Runde, als sie Zweitligist Jahn Regensburg ausgeschaltet hatten. Anschließend warfen sie auch noch den 1. FC Köln und den Karlsruher SC aus dem Wettbewerb.

Saarbrücken kann Pokal-Geschichte schreiben

Nun können die Saarbrücker sogar etwas Historisches vollbringen: Noch nie in der 85-jährigen Historie des DFB-Pokals hat ein Viertligist die Vorschlussrunde erreicht.

An Selbstvertrauen mangelt es dem FCS nicht. "Im Hinblick auf die Liga hätte ich nichts dagegen, wenn wir es in 90 Minuten schaffen würden", sagte Saarbrückens Torhüter Daniel Batz im kicker selbstbewusst.

Saarbrücken besteht Generalprobe

In der Regionalliga Südwest führt das Team die Tabelle souverän an, will so schnell wie möglich den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Gegen die TSG Balingen gewann Saarbrücken mit 4:0.

Sollte in dieser Arena noch ein DFB-Pokalspiel dazu kommen, hätten die Saarbrücker aber sicherlich auch nichts dagegen. Es wäre das Halbfinale.

Bei dem ungefährdeten Sieg lief allerdings nicht alles nach Plan. Da die Flutlichtanlage des Völklinger Stadions teilweise ausfiel, musste die Partie für knapp eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Der Ausfall des Flutlichts bestärkte viele Fans in ihrer Forderung, so schnell wie möglich ins Saarbrücker Ludwigspark-Stadion zurückzukehren. In dieser Saison aber bestreitet der FCS seine Heimspiele noch im Stadion von Völklingen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Saarbrücken: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Müller - Perdedaj, Zellner, Zeitz - Jänicke, Mendler - Jacob. - Trainer: Kwasniok

Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Jörgensen, Suttner - Morales - Zimmermann, Berisha, Stöger, Thommy - Hennings, Ampomah. - Trainer: Rösler

