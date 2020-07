Das späteste DFB-Pokalfinale seit 1974 steht bevor: Am Samstag kämpfen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München im Berliner Olympiastadion um die begehrte Trophäe. (DFB-Pokal: Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Sa. ab 20 Uhr im LIVETICKER)

Für die Werkself wäre ein Erfolg in Berlin der erste Titel seit 1993, damals gewann man ebenfalls den Pokal. Die Bayern wollen dagegen mit einem Erfolg Titel Nummer zwei unter Hansi Flick nach der Deutschen Meisterschaft einfahren und den nächsten Schritt in Richtung mögliches Triple gehen.

Alle Infos zum DFB-Pokal-Finale im Volkswagen Pokalfieber ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und Stream

Anzeige

Leroy Sané, dessen Verpflichtung der Rekordmeister am Freitagmorgen offiziell bestätigte, wird dabei noch nicht mitwirken dürfen. Dafür könnte Niklas Süle wieder ein Kandidat sein. Der Abwehrspieler, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfiel, reiste nach SPORT1-Informationen ebenso wie Thiago mit nach Berlin. Leverkusen muss dagegen lange auf Paulinho verzichten, der Brasilianer zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu.

Peter Bosz weiß, wie die Flick-Bayern zu schlagen sind. Unter dem Nachfolger von Niko Kovac verloren die Münchner bisher nur zwei Spiele - eins gegen die Werkself. Schafft er es ein zweites Mal in dieser Saison? Neben den Trainern Flick und Bosz werden auch die beiden Kapitäne Manuel Neuer uns Lars Bender den Journalisten Rede und Antwort stehen.

Die Pressekonferenz mit Flick und Bosz im LIVETICKER:

>>> Hier aktualisieren <<<

+++ Herzlich Willkommen +++

Flick, Bosz, Neuer und Bender haben Platz genommen. Es geht los.

+++ Süle-Comeback in Berlin? +++

Der FC Bayern München wird nach SPORT1-Informationen mit Thiago und Niklas Süle zum Pokalfinale nach Berlin reisen.

Mittelfeldspieler Thiago war ebenso wie Corentin Tolisso am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der Spanier hatte sich nach dem Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt vor drei Wochen (2:1) einer Leisten-OP unterzogen. Im Gegenzug zu Thiago und Süle werden Tolisso und Javi Martínez in Berlin nicht dabei sein.

+++ Sanés erste Worte als Bayern-Profi +++

"Die Gespräche, die wir geführt haben, waren von Anfang an sehr gut. Der ganze Plan, der mir vorgeschlagen wurde, hat mich überzeugt", erklärte Sané in einem von den Bayern veröffentlichten Video-Statement und schwärmte: "Bayern ist ein sehr, sehr großer Verein, hat sehr, sehr große Ziele. Und diese Ziele passen auch für mich. Deswegen war es für mich dann nur noch die einzige Wahl."

+++ Bayer-Juwel erleidet Kreuzbandriss +++

Verletzungsschock für Bayer Leverkusen! Die Werkself muss im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern am Samstag in Berlin auf Paulinho verzichten.

Der Brasilianer zog sich im Mannschaftstraining eine schwerwiegende Verletzung zu: einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes.

Der 19-Jährige werde für einige Monate ausfallen, teilte der Klub mit. Am Freitag werde er in Innsbruck operiert.