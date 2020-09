Regionalligist Schweinfurt 05 verzichtet in der ersten ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf sein Heimrecht. Das Spiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Bundesligisten Schalke 04 findet damit in Gelsenkirchen statt.

Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern ist bereits der elfte unterklassige Klub, der wegen der Corona-Auflagen freiwillig auswärts antritt.

Schalke nutzt das unerwartete Heimspiel dafür, Mitarbeitern in Gesundheitsämtern Danke zu sagen. Da das Ordnungsamt Gelsenkirchen die Genehmigung für 300 Zuschauern bei Pflichtheimspielen erlaubt hat, haben sich die Königsblauen eine besondere Aktion erlaubt.

Zum Pokalspiel gegen Schweinfurt und zum ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen (26.9.) lädt Schalke Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gelsenkirchener Krankenhäuser, Seniorenheime sowie weiterer systemrelevanter Gruppen ein. Damit möchte sich S04 für die Arbeit unter erschwerten Bedingungen in der Coronakrise bedanken.

Jobst erklärt Einladungen für Krankenhaus-Mitarbeiter

"Uns ist es ein großes Anliegen, mit den Einladungen ein Zeichen des Zusammenhalts in Gelsenkirchen zu senden und den Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben und immer noch leisten, auf diesem Weg ein kleines Dankeschön auszusprechen. Dieser unermüdliche, uneigennützige und unverzichtbare Einsatz vieler Menschen ist für uns vorbildlich - nicht nur während der Corona-Pandemie", erklärte S04-Vorstand Alexander Jobst.

Einige Freikarten gehen auch an Initiativen zur Unterstützung für lokale Unternehmen sowie für Personen, die sich in den vergangenen Monaten im privaten Umfeld durch uneigennützigen Einsatz für ihre Mitmenschen verdient gemacht haben. Auch die Mitarbeiter werden belohnt und dürfen beim Pokalspiel gegen Schweinfurt von vor Ort zuschauen.

Die Ansetzungen der 1. Runde im DFB-Pokal:

Freitag, 11. September (20.45 Uhr)

TSV Havelse - FSV Mainz 05 (Spielort Mainz)

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC



Samstag, 12. September (15.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

1860 München - Eintracht Frankfurt

SV Todesfelde - VfL Osnabrück

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach (Spielort Mönchengladbach)

FV Engers 07 - VfL Bochum (Spielort Bochum)

VSG Altglienicke - 1. FC Köln (Spielort Köln)

MTV Eintracht Celle - FC Augsburg (Spielort Augsburg)

FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (Spielort Fürth)



Samstag, 12. September (18.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - Union Berlin

SSV Ulm - Erzgebirge Aue



Samstag, 12. September (20.45 Uhr)

Carl Zeiss Jena - Werder Bremen



Sonntag, 13. September (15.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg

1. FC Schweinfurt - Schalke 04 (Spielort Gelsenkirchen)

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen (Spielort Leverkusen)

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen

FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel (Spielort Kiel)

SV Elversberg - FC St. Pauli

SC Wiedenbrück - SC Paderborn

Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim



Sonntag, 13. September (18.30 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim

Waldhof Mannheim - SC Freiburg

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98



Montag, 14. September (18.30 Uhr)

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

Würzburger Kickers - Hannover 96



Montag, 14. September (20.45 Uhr)

MSV Duisburg - Borussia Dortmund



Donnerstag, 15. Oktober (20.45 Uhr)

1. FC Düren - Bayern München (Spielort München)

