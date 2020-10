Die Auslosung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal findet am 8. November im Rahmen der ARD-Sportschau (18.30 Uhr im LIVETICKER) statt.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Pandemie im Studio in Köln und nicht wie ursprünglich geplant im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

In der Sendung wird zudem das Achtelfinale des Pokalwettbewerbes der Frauen ausgelost. Aufgrund der Verzögerungen rund um die Erstrundenpartie zwischen Regionalligist Schweinfurt 05 und Schalke 04, die erst am Dienstag (16.30 Uhr) stattfindet, war die Auslosung bereits verschoben worden. Die 2. Runde bei den Männern ist für den 22. und 23. Dezember geplant.