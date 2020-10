Viertligist Schweinfurt 05 geht als Sieger aus dem aufsehenerregenden DFB-Pokal-Streit hervor und darf nun doch gegen Bundesligist Schalke 04 antreten. Dieses Urteil sprach am Dienstagabend das Nürnberger Schiedsgericht und bestätigte damit die Position des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Das teilte der BLV mit.

Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hatte den Platz als bayerischer Vertreter in der ersten Hauptrunde eingefordert.

Am Montag schon fand die mündliche Verhandlung statt. Die Schiedsgerichtsvereinbarung schließt nun einen Gang zu ordentlichen Gerichten aus. Gespielt wird am Dienstag, 3. November (DFB-Pokal: 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 am Dienstag, 3. November ab 16.30 Uhr im LIVETICKER).