Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Zweitligist SC Paderborn gibt sich vor dem DFB-Pokalspiel bei Erstligist Union Berlin am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) kämpferisch. "Es geht darum, eine Runde weiterzukommen", sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Wir wollen zeigen, dass wir auch eine Mannschaft mit hoher Qualität schlagen können." Dennoch sei die Begegnung "eine richtig große Herausforderung".

Baumgart wird bei dem Gastspiel in der zweiten Runde des Wettbewerbs wohl wieder auf die Mittelfeldspieler Julian Justvan und Sebastian Vasiliadis zurückgreifen können. Justvan hatte sich Ende November einen Muskelfaserriss in der Gesäßmuskulatur zugezogen, Vasiliadis hatte am Wochenende im Ligaspiel beim VfL Osnabrück (1:0) aufgrund eines leichten Autounfalls kurzfristig passen müssen.