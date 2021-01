Der FC Bayern strebt nach dem Triple der vergangenen Spielzeit wieder das Maximum an.

Auf dem Weg zur erhofften Wiederholung der sensationellen Titeljagd aus der Vorsaison steht nun die nächste Hürde an. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der deutsche Rekordmeister auf Holstein Kiel.

Bei dem Topklub aus der 2. Bundesliga muss die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit mehreren Wochen Verspätung zum K.o.-Duell antreten. Ursprünglich war die Partie für kurz vor Weihnachten angesetzt - auf Bitte der Münchner war das Spiel aber verlegt worden.

Kurios: Der nächste Gegner steht daher für den Sieger auch schon fest. Bei der Auslosung wurde der SV Darmstadt 98 als der nächste Kontrahent festgelegt (DFB-Pokal: Das sind die Paarungen im Achtelfinale).

DFB-Pokal: FC Bayern ohne Coman und Choupo-Moting

Die Rollen sind vor dem Achtelfinale klar verteilt - auch wenn Titelverteidiger Bayern zuletzt eine seltene Niederlage hinnehmen musste. Bei Borussia Mönchengladbach unterlag der FCB mit 2:3. Nicht nur die verspielte 2:0-Führung offenbarte dabei jedoch: Die Bayern sind von ihrer Topform ein gutes Stück entfernt.

"Letztendlich geht es darum, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und unser Optimum ausschöpfen", erklärte Flick vor dem Spiel: "Wenn man das nicht tut, haben auch andere Gegner die Möglichkeit, das auszunutzen. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass wir nichts anbrennen lassen."

Verzichten muss der Bayern-Coach dabei auf Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting. Das Offensivduo fällt aus, ebenso wie Leon Goretzka, der sich am Spieltag selbst abmeldete. Serge Gnabry ist nach einer überstanden Verletzung dagegen wieder fit.

Holstein Kiel vor Pokal-Duell mit Bayern entspannt

Auf der Gegenseite dürften bis auf Noah Awuku alle Spieler einsatzbereit sein, Kiels Trainer Ole Werner kann also weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Für den KSV kommt es am Mittwoch zum ersten Pflichtspiel-Duell mit den Bayern (wenn man die Spiele gegen die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga mal außen vor lässt).

Ole, mit 32 Jahren jüngste Trainer im deutschen Profi-Fußball, wollte das Kräftemessen mit dem Bundesliga-Spitzenreiter aber trotzdem nicht zu hoch hängen. "Wir schauen uns mal an, was die Bayern so machen. Dann überlegen wir, was wir so machen. Und dann gucken wir, was am Mittwoch so herauskommt", sagte er am Wochenende noch (Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokal).

Ein Weiterkommen im Pokal wäre eine Sensation, der Fokus liegt für den Klub aus dem Norden aber klar auf der Liga: Als Tabellendritter ist Kiel mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Zuletzt wurden beim Remis gegen den FC St. Pauli (1:1) und der Niederlage gegen den VfL Osnabrück allerdings fünf Punkte liegen gelassen.

Holstein Kiel - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mühling, Lee - Bartels, Serra, Mees

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Costa - Lewandowski

Kiel vs. Bayern - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: Holstein-Stadion (Kiel)

Anpfiff: 20.45 Uhr

Wo wird Kiel gegen Bayern LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: ARD/Sky

Stream: ARD/Sky

