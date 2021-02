Gleich zu zwei Fußball-Knüllern kommt es am 2./3. März im Viertelfinale des DFB-Pokals. Borussia Mönchengladbach empfängt im Westduell Borussia Dortmund, der Tabellenzweite RB Leipzig hat den Dritten VfL Wolfsburg zu Gast. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau durch Weltumsegler Boris Herrmann. Der 39-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mit Platz fünf bei der Vendee Globe für Aufsehen gesorgt.

Ferner kommt es zu einem Duell zweier Überraschungsmannschaften. Der einzig verbliebene Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt den Zweitligisten Holstein Kiel, der in der zweiten Runde Titelverteidiger Bayern München ausgeschaltet hatte. Die Essener sorgten im Achtelfinale für eine Sensation, als die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart den Bundesligisten Bayer Leverkusen bezwang. "Ich bin nicht unglücklich, aber wir sind wie in jedem Spiel Außenseiter", sagte Neidhart nach dem Los Kiel.

Das Viertelfinale komplettiert die Begegnung zwischen Zweitligist SSV Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen. Nach den Halbfinals am 1. und 2. Mai steigt das Endspiel im Berliner Olympiastadion am 13. Mai.