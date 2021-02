Gladbach gibt Bénes an Bundesligisten ab (15.52 Uhr)

Top-Thema: Mustafi-Deal wird zum Thriller (15.35 Uhr)

Bayern bestätigt Talent-Verleih an Bundesligisten (15.20 Uhr)

Schalke 04 muss im Bundesliga-Abstiegskampf offenbar ohne Ozan Kabak auskommen.

Der Innenverteidiger des Tabellenletzten steht offenbar unmittelbar vor einem Blitz-Wechsel zum FC Liverpool.

Nach SPORT1-Informationen sind die "Knappen" bei der Verpflichtung eines prominenten Ersatzes ebenfalls sehr weit. Mit Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi ist sich Schalke über einen Wechsel einig.

Der Weltmeister von 2014 spielt bei Arsenal keine Rolle mehr. Knackpunkt ist allerdings die Vertragsauflösung beim englischen Premier-League-Klub.

Kabak war am Vormittag noch auf Schalke und in Zivil mit Teamarzt Dr. Patrick Ingelfinger gesichtet worden. Der türkische Nationalspieler absolvierte wohl den Medizincheck.

Im Gespräch: Eine Leihe des 20-Jährigen mit anschließender Kaufoption.

Nach SPORT1-Informationen hatte Liverpool auch bei Leverkusen wegen Edmond Tapsoba angefragt. Bayer rief aber offenbar eine Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro auf!

Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp nimmt stattdessen Kabak unter Vertrag. Bereits seit einigen Monaten wurde dem englischen Meister ein Interesse an dem Defensivmann nachgesagt.

+++ 15:52 Uhr: Gladbach gibt Bénes an Bundesligisten ab +++

Lászlo Bénes kam in der aktuellen Saison bei Borussia Mönchengladbach kaum zum Zug. In der Bundesliga kam der Spielmacher nur zu sieben Einsätzen.

Nun wird er bis Saisonende an den FC Augsburg verliehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

"Laci kam mit dem Wunsch auf uns zu, dass wir dieser Leihe zustimmen, um kurzfristig mehr Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen. Weil das für seine Entwicklung auch aus unserer Sicht wichtig ist, haben wir seinem Wunsch gemeinschaftlich entsprochen", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Bereits in der Saison 2018/2019 machte Bénes gute Erfahrungen als Leihspieler, startete bei Holstein Kiel durch und wurde nach seiner Rückkehr zu Gladbach zunächst häufig eingesetzt.

+++ 15.20 Uhr: Bayern bestätigt Talent-Verleih an Bundesligisten +++

Chris Richards verlässt den FC Bayern auf Leihbasis - bleibt aber in der Bundesliga.

Der Abwehrspieler des deutschen Rekordmeisters schließt sich der TSG Hoffenheim an. Dies bestätigte der FC Bayern auf seiner Homepage. Eine Kaufoption wird es nicht geben. Der 20-Jährige kam in der laufenden Saison in sieben Spielen bei der Profimannschaft des FCB zum Einsatz, lief zudem auch acht Mal in der 3. Liga für Bayern II auf.

In Hoffenheim soll der junge US-Amerikaner mehr Spielzeit auf hohem Niveau bekommen. Richards kann sowohl in der Innen- als auch in der Außenverteidigung auflaufen.

"Ich freue mich, in Hoffenheim den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, dass ich jetzt in der Bundesliga noch mehr Spielpraxis sammeln kann", sagte Richards.

+++ 14.50 Uhr: Ailton findet Verein in Dänemark +++

Nach dreieinhalb Jahren und nur fünf Einsätzen gehen der VfB Stuttgart und der Brasilianer Ailton wieder getrennte Wege.

Stattdessen zieht es den 25 Jahre alten Linksverteidiger zum FC Midtjylland nach Dänemark. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat bei Sky Sport News.

Der Vertrag des Defensivmannes wäre im Sommer ausgelaufen. Stuttgart lässt seinen Spieler bereits ein halbes Jahr vor Ablauf des Kontrakts ablösefrei ziehen.

Ailton wurde bei den Schwaben nie glücklich und zwischenzeitlich an seinen Ex-Klub Estoril Praia, den SC Braga und Qarabağ Ağdam verliehen.

+++ 14:31 Uhr: Union leiht einen Stürmer +++

Union Berlin hat seine Offensive verstärkt. Der Bundesligist gab bekannt, dass er Petar Musa von Slavia Prag bis Saisonende ausleiht.

Eine Kaufoption ist wohl nicht Teil der Abmachung. Dem Vernehmen nach fließt eine Leihgebühr in Höhe von 200.000 Euro.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zu Union geklappt hat und kann es kaum erwarten, in der Bundesliga zu spielen", sagte der Stürmer.

Der 22-Jährige ist mit einer Körpergröße von 1,90 Meter ein Brecher und soll die Ausfälle von Joel Pohjanpalo, Anthony Ujah (30) und Max Kruse (32) auffangen.

+++ 14.26 Uhr: Mainz holt Mateta-Nachfolger +++

Der FSV Mainz 05 hat einen Nachfolger für den zu Crystal Palace abgewanderten Torjäger Jean-Philippe Mateta gefunden.

Robert Glatzel befindet sich bereits im Anflug und wird von Cardiff City aus der zweiten englischen Liga kommen. Das berichtet die BBC.

Der 27-jährige Münchner wechselte vor der Saison 2019/20 für sechs Millionen Euro vom FC Heidenheim nach Wales. Für den Klub schoss Glatzel in 58 Einsätzen elf Tore.

+++ 14:18 Uhr: Wechselt Bentaleb in die Serie A? +++

Der FC Schalke könnte einen der Großverdiener noch von der Gehaltsliste streichen.

Nabil Bentaleb steht laut Bild vor einem Wechsel in die Serie A. Mit Parma Calcio, der FC Genua und dem FC Turin sollen gleich drei Vereine starkes Interesse am zentralen Mittelfeldspieler haben.

Bentaleb ist bei den Königsblauen aktuell suspendiert und wird unter Coach Christian Gross auch keine erneute Chance bekommen.

Der Vertrag des Algeriers läuft im Sommer aus.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler war 2017 nach vorheriger Leihe für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Schalke gewechselt und ist damit nach Breel Embolo (26,5 Millionen) der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

+++ 12.31 Uhr: Eintracht gewinnt Rennen um Akman +++

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um das große türkische Angriffstalent Ali Akman gewonnen. Der 18-Jährige vom türkischen Zweitligisten Bursaspor unterschrieb einen ab dem 1. Juli 2021 gültigen Vierjahresvertrag bei den Hessen und kommt ablösefrei an den Main.

"Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Ali bekommt bei uns die Zeit und die Unterstützung, die er benötigt. Wir sind glücklich darüber, einen viel umworbenen jungen Fußballer mit seinen Fähigkeiten dazuzugewinnen."

+++ 13.02 Uhr: Eriksen und Perisic müssen bleiben +++

Inter Mailand wird Christian Eriksen im laufenden Transferfenster nicht mehr abgeben. "Eriksen wird bleiben. Auch der Tauschdeal Edin Dzeko gegen Alexis Sánchez ist kein Thema mehr", sagte Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta bei Sportmediaset.

Ivan Perisic muss ebenfalls bei den Nerazzurri bleiben. "Wir werden heute keinen Spieler mehr kaufen oder abgeben", kündigte Marotta an.

+++ 11.31 Uhr: Gladbach-Duo nach Mainz? +++

Neben Schalke und Hertha braucht auf Mainz 05 noch Verstärkung im Abstiegskampf – und die soll von der eigenen Liga-Konkurrenz kommen!

Nach Informationen des kicker haben die 05er ein Auge auf zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach geworfen. Dabei soll er sich um Linksverteidiger Andreas Poulsen sowie Stürmer Julio Villalba handeln.

Beide kehrten im Sommer 2020 nach halbjähriger Leihe in die österreichische Bundesliga zurück zu den Fohlen, spielen für die Profi-Mannschaft allerdings keine Rollen.

Der 22 Jahre alte Mittelstürmer Villalba durfte nur im DFB-Pokal gegen Elversberg ran, der 21-Jährige Däne Poulsen wurde fünf Mal in der zweiten Garde in der Regionalliga West eingesetzt und laboriert aktuell an einer unbekannten Verletzung.

Bei beiden wäre Gladbach wohl für eine Leihe offen. Mainz muss aber bewusst sein, dass weder Villalba, noch Poulsen Bundesliga-Erfahrung mitbringen ...

+++ 11:07 Uhr: Chelsea verleiht Ex-Bundesliga-Star zum fünften Mal +++

Der FC Chelsea verleiht Abdul Rahman Baba an PAOK Saloniki nach Griechenland.

Es ist die fünfte Leihe für den Spieler. Zuvor lief der Ghanaer bereits übergangsweise zwei mal für Schalke, Stade Reims und Mallorca auf. Die Odyssee geht nun weiter.

Dabei galt Baba einst als eines der größten Talente auf der Linksverteidiger-Position. So bezahlte Chelsea im Sommer 2015 auch satte 26 Millionen Euro für den Defensivmann an den FC Augsburg.

Doch der Ghanaer, der auch für Greuther Fürth im deutschen Oberhaus auflief, spielte in England nie eine Rolle. Schwere Knieverletzungen verhinderten zwischen 2017 und 2020 fast durchgehend Einsätze.

Der inzwischen 26-Jährige absolvierte für die Blues lediglich 23 Pflichtspiele. In dieser Spielzeit sammelte der Nationalspieler gar keine Einsatzminute.

+++ 10.34 Uhr: Schalke sichert sich bei Hoppe ab +++

Sicher ist sicher! Schalke 04 hat bei Stümer-Youngster Matthew Hoppe Nägel mit Köpfen gemacht.

Der 19 Jahre alte US-Amerikaner hat seinen Vertrag bei den Königsblauen, der Ende Juni dieses Jahres ausläuft, vorzeitig verlängert. Laut Kicker läuft sein neuer Kontrakt bis 2023 und gilt auch im Falle des Abstiegs in die 2. Liga.

Hoppe, der seit seiner überraschenden Startelf-Premiere Ende November gegen Gladbach fünf Tore in neun Bundesliga-Partien erzielt hat, ist bester Torschütze der Gelsenkirchener.

"Matthew Hoppe", erklärt Sportvorstand Jochen Schneider, "hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Sein Werdegang unterstreicht erneut die gute Arbeit der Knappenschmiede."

+++ 10.07 Uhr: Statt Rashica! Das ist Herthas Ersatz-Lösung +++

Eigentlich wollte die Hertha im Winter-Transferfenster Milot Rashica von Werder Bremen für den Abstiegskampf holen. Der Deal scheint aber geplatzt zu sein: Nach Informationen der Bild haben sowohl Rashica selbst als auch Werder das Angebot der Berliner abgelehnt.

Trotzdem braucht die Alte Dame dringend Verstärkung für die Offensive - und hat offenbar einen Flügelspieler an der Angel!

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Nemanja Radonjic von Olympique Marseille handeln - der einst die B-Lösung hinter Rashica war und nun wohl zur A-Lösung wird. Der Serbe soll bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Berlin sein.

Laut kicker wird der 24 Jahre alte Linksaußen bis zum Saisonende ausgeliehen, der Deal soll eine Kaufoption für rund elf Millionen Euro beinhalten.

Der serbische Nationalspieler (20 Länderspiele) wechselte im Sommer 2018 von Roter Stern Belgrad zu Marseille (8 Tore, 3 Vorlagen in 62 Spielen), wo er noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag steht.

Bei den krisengeplagten Franzosen, der denen Ex-BVB-Coach Lucien Favre im Gespräch ist, hatte er zuletzt seinen Stammplatz verloren und könnte bei der Hertha wieder mehr Spielpraxis bekommen.

+++ 07.26 Uhr: Union findet wohl Ujah-Ersatz +++

Kommt der Ersatz für Anthony Ujah aus Tschechien?

Zumindest behauptet dies der Trainer von Slavia Prag, Jindrich Trpisovsky, der am Sonntag nach dem Liga-Spiel gegen Jablonec vermeldete, dass sein Mittelstürmer Petar Musa vor einem Wechsel in die Hauptstadt steht.

Für den 22-Jährigen sei es "eine großartige Gelegenheit. Er hat den Wunsch geäußert, es zu versuchen", sagte der Coach.

Musa soll per Leihe zu Union kommen und dort im Sturmzentrum Ujah ersetzen, der sich erneut einer Knie-OP unterziehen muss. Eine offizielle Bestätigung seitens der Berliner steht noch aus.

Sonntag, 31. Januar:

+++ 22.25 Uhr: Malli wechselt in die Türkei +++

Der türkische Spitzenklub Trabzonspor hat sich mit Yunus Malli vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verstärkt. Der Mittelfeldspieler war bei den Niedersachsen zuletzt kaum zum Einsatz gekommen.

Vor vier Jahren hatte der VfL Malli für 12,5 Millionen Euro Ablöse vom FSV Mainz 05 geholt, in der vergangenen Saison war der 28-Jährige an Union Berlin ausgeliehen worden.

+++ 19.19 Uhr: Löst ein Zweitliga-Kicker Klopps Defensiv-Problem? +++

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode könnte es beim FC Liverpool doch noch etwas werden mit der Verpflichtung eines Innenverteidigers.

Wie die Daily Mail berichtet, befinden sich die Reds in aussichtsreichen Gesprächen mit dem Zweitligisten Preston North End über einen Transfer von Ben Davies, der Preston angeblich für zwei Millionen Pfund (etwa 2,3 Millionen Euro) verlassen könnte.

Demnach soll sich der 25-Jährige bereits mit dem schottischen Serienmeister Celtic Glasgow auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Liverpools Vorstoß könnte diesen Transfer nun verhindern.

Das Team von Jürgen Klopp ist in dieser Saison in der Innenverteidigung vom Verletzungspech verfolgt. Sowohl Virgil van Dijk als auch Joe Gomez fallen langfristig aus.

Nachdem sich zuletzt auch noch Joel Matip am Knöchel verletzt hatte, sehen die Reds offenbar dringenden Bedarf, sich in der Defensive nach Ersatz umzusehen.

+++ 18.56 Uhr: Landet Hertha einen zweiten Toptransfer? +++

Milot Rashica steht offenbar auf dem Zettel von Hertha BSC. Die Berliner arbeiten laut Sky mit Hochdruck an einem Transfer des Offensivspielers. Rashica soll ausgeliehen werden, zudem hat der Klub aus der Hauptstadt dann im Sommer eine Kaufverpflichtung.

Für die auf Transfereinnahmen angewiesenen Bremer ist das allerdings nicht das Wunsch-Szenario. Die gebotenen Konditionen hätten demnach weder Werder noch Rashica selbst überzeugt. "Ich gehe davon aus, dass Milot in der Rückrunde für Werder spielen wird", sagte SVW-Sportchef Frank Baumann der Deichstube. Die Bremer fordern mindestens 15 Mio Euro Ablöse.

Der 45-Jährige ließ allerdings eine Hintertür offen: "Möglich ist immer alles." Das sei der Fall, so das Portal, wenn Hertha am Deadline Day eine stark verbesserte Offerte an die Weser übermittle.

Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hertha BSC, wurde bei Sky90 zu diesem möglichen Transfer konfrontiert, hielt sich bedeckt. "Das kann ich nicht bestätigen. Aber: Das kann ich auch nicht dementieren. Es kann auch sein, dass nichts mehr passiert", lautete seine Antwort.

Im Sommer stand der 24-Jährige Kosovare noch vor einem Wechsel zu Leverkusen.

+++ 16.39 Uhr: Leverkusen holt Leicester-Profi +++

Bayer Leverkusen hat Linksaußen Demarai Gray vom englischen Spitzenklub Leicester City verpflichtet. Wie die Werkself am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 24-jährige Engländer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Demarai Gray ist ein trickreicher, sehr schneller und durchsetzungsfähiger Außenbahnspieler, der unser Angriffsspiel zusätzlich beleben wird", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes: "Er ist in der Lage, in hohem Tempo Eins-zu-Eins-Situationen zu lösen und seine Mitspieler gut einzusetzen."

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in Gray aufgrund der vielen Spiele, die in der zweiten Saisonhälfte noch auf die Rheinländer zukommen "eine wichtige Verstärkung unseres Kaders. Demarai ist ein schwer auszurechnender Offensivspieler, der uns mehr Optionen für den Rest der Spielzeit gibt.

+++ 13.45 Uhr: Kahn-Klartext zu Alaba +++

Oliver Kahn hat keine Hoffnung mehr, David Alaba beim FC Bayern zu halten. "Wir verlieren David Alaba. Wir haben ihm ein Angebot gemacht, er hat es nicht angenommen", sagte der künftige Vorstand des Rekordmeisters bei Sky. "Ich verstehe auch, dass ein Spieler wie David eine neue Herausforderung sucht. Wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben."

Die Suche nach einem Nachfolger für den österreichischen Nationalspieler laufe aber bei den Bayern bereits auf Hochtouren, betonte Kahn und verwies in dem Zusammenhang auf die Personalie Dayot Upamecano.

"Wir haben die Gespräche aufgenommen. Er ist ein Spieler, den viele europäischen Top-Klubs haben wollen", sagte Kahn. "Aber wir sind gerade für solche Spieler jetzt attraktiv, dass sie sich letztendlich auch für uns entscheiden. Der FC Bayern ist für viele Spieler im Moment die Nummer 1. Wir werden in Zukunft in der Champions League immer vorn dabei sein. Ich bin da sehr optimistisch."

+++ 12.21 Uhr: Thommy zum FC Schalke? Schneider klärt auf +++

Der FC Schalke versucht, bis zum Transferschluss noch einen vierten Winterneuzugang nach Gelsenkirchen zu lotsen. "Wir würden gerne noch einen Spieler verpflichten", sagte der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider im CHECK24 Doppelpass bei SPORT1. "Wir müssen schauen, ob das bis Montag um 18 Uhr noch klappt."

Der zuletzt gehandelte Erik Thommy werde nicht zu den Schalkern stoßen. "Ich habe heute Morgen noch mit Sven Mislintat vom VfB Stuttgart kommuniziert", erklärte Schneider. "Thommy wird es nicht." Tendenziell suche Schalke nach einem eher offensiven Spieler "mit Durchsetzungsvermögen und Körperlichkeit".

+++ 10.43 Uhr: Bielefeld holt Japaner aus Salzburg +++

Arminia Bielefeld hat kurz vor dem Schließen des Winter-Transferfensters doch noch zugeschlagen. Wie die Ostwestfalen am Sonntag mitteilten, wird der 24-jährige Japaner Masaya Okugawa vom österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg ausgeliehen, die Arminia sicherte sich eine Kaufoption.

Der Offensivspieler hatte für die Salzburger in 47 Pflichtspielen 14 Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet, in der laufenden Saison kam er aber nur sporadisch zum Zug. In der Saison 2018/19 spielte Okugawa für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga.

"Masaya ist vom Spielertyp her ähnlich wie Ritsu Doan: Er sucht mit vielen kreativen Ideen den Weg nach vorne und hat dabei nicht nur im Abschluss, sondern auch bei der Vorbereitung seine Stärken. Mit ihm werden wir unsere Torgefahr weiter erhöhen", sagte Trainer Uwe Neuhaus. Okugawas Landsmann Doan ist mit jeweils drei Toren und Vorlagen der gefährlichste Akteur der Bielefelder in der laufenden Saison.

+++ 9.23 Uhr: Khedira vor Wechsel zu Hertha BSC +++

Ein großer Name steht unmittelbar vor dem Wechsel zum vermeintlichen "Big City Club" Hertha BSC.

Wie der kicker berichtet, weilt Sami Khedira bereits seit Samstag in Berlin und unterzieht sich am heutigen Sonntag einem Medizincheck.

Der Weltmeister von 2014 war in dieser Saison bei Juventus Turin außen vor, kam in der Serie A unter Trainer Andrea Pirlo noch gar nicht zum Einsatz.

Der 33-Jährige wäre für die Herthaner der lange gesuchte Mentalitätsspieler.

+++ 9.15 Uhr: Zirkzee-Deal angeblich fix +++

Noch am Freitag hatte Bayern-Trainer Hansi Flick die Wechselgerüchte um Angreifer Joshua Zirkzee heruntergespielt: "Ich denke, er wird auch nach der Wechselfrist weiter mit uns trainieren", sagte Flick im Vorfeld der Münchner Partie gegen Hoffenheim.

Nun scheint der Transfer des Niederländers nach Parma aber doch über die Bühne zu gehen. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, besteht zwischen beiden Klubs Einigung über eine Leihe mit einer anschließenden Kaufoption in Höhe von rund 15 Millionen Euro.

Zirkzee selbst wird in der Bild zitiert: "Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat. Ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können."