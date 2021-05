Geschäftsführer Olaf Mintzlaff von RB Leipzig steht nach dem Halbfinalsieg seiner Mannschaft im DFB-Pokal eine anstrengende Anreise zum Endspiel am 23. Mai in Berlin bevor. Der 45-Jährige fährt nach einer Wette für den guten Zweck auf dem Fahrrad in die Hauptstadt.

"Ich bin jetzt kein Rennradfahrer, daher ist das für mich eine kleine Herausforderung", sagte Mintzlaff in der ARD nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung bei Werder Bremen: "Aber die Kollegen haben hier auf und neben dem Platz viele Nerven gelassen und da werde ich auch die 180 Kilometer auf dem Fahrrad schaffen."

RB kann in Berlin den ersten Titel der noch jungen Klubhistorie gewinnen. "Wir waren einmal da 2019, jetzt wollen wir da was mitnehmen", sagte Mintzlaff. Vor zwei Jahren verloren die Sachsen 0:3 gegen Bayern München, den Klub von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ab dem Sommer.