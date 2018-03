Die deutsche U19-Nationalmannschaft gewann ihr letztes EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande souverän mit 4:1, verpasste aber trotzdem die EM 2018 in Finnland haarscharf.

Norwegen, gegen das die DFB-Junioren zuvor mit 2:5 verloren, setzte sich im Parallel-Spiel nach einem wahren Thriller mit 5:4 gegen Schottland durch und löste somit das begehrte EM-Ticket.

Die DFB-Junioren schlossen die Gruppe mit sechs Punkten wegen des verlorenen direkten Vergleichs gegen die punktgleichen Norweger nur als Zweiter ab.

"Es ist eine brutale Situation. Die Jungs haben eines ihrer besten Spiele gezeigt und in beeindruckender Art und Weise gegen die Niederlande gewonnen", so Auswahl-Trainer Meikel Schönweitz. "Das zeigt, welch hohes Potenzial in diesem Jahrgang steckt. Leider ist das Parallel-Spiel nicht zu unseren Gunsten ausgegangen: Dass uns quasi zwei Minuten zur Europameisterschaft gefehlt haben, ist extrem ärgerlich und ein ganz bitterer Moment."

Norwegen dreht 2:4-Rückstand in Sieg

Und weiter: "Ein solches Drehbuch ist in diesem Moment schwer zu begreifen: Bis zur 82. Minute führt Schottland 4:2 und verliert letztlich noch 4:5, was unser Aus besiegelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir die EM nicht am letzten Spieltag, sondern durch das 2:5 gegen Norwegen verloren haben. Den Norwegern gratulieren wir zur Qualifikation und wünschen ihnen bei der EM viel Erfolg."

Für Deutschland trafen Marcel Wintzheimer (31./70.), Alfons Amade (73.) sowie Kai Havertz (89.), während der Niederländer Orkun Kokcu den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte.

Die U19 verpasste nicht nur die Endrunde im Juli in Finnland, sondern kann sich somit auch nicht für die U20-Weltmeisterschaft 2019 qualifizieren.