Der frühere spanische Nationaltorhüter Santiago Canizares trauert um seinen Sohn.

Wie der langjährige Keeper des FC Valencia via Twitter bekannt gab, erlag Santi Canizares am Freitag im Alter von fünf Jahren einem Krebsleiden.

Der spanische Fußballverband drückte Canizares sein Mitgefühl aus. In Erinnerung an Santi Canizares läuft die Seleccion am Freitag im Länderspiel gegen Deutschland (20.45 Uhr im LIVETICKER) mit Trauerflor auf.

Santiago Canizares wurde 2013 Vater von Drillingen. Die Erkrankung seines Sohnes hatte der 46-malige Nationalspieler im Juni vergangenen Jahres öffentlich gemacht.

Canizares beendete 2008 beim FC Valencia seine Karriere und arbeitete zuletzt als TV-Experte.