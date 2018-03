Ganz Brasilien sinnt auf Rache für sein nationales Trauma, doch Joachim Löw stellt dem heiligen Zorn des Rekordweltmeisters im letzten WM-Härtetest gelassen seine B-Elf entgegen.

"Die Motivation der Spieler, dieses 7:1 auszumerzen, wird unermesslich sein. Sie haben Revanchegelüste und denken, sie können einiges gut machen", sagte Löw vor dem Kracher im ausverkauften Berliner Olympiastadion am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER), und ergänzte cool: "Aber das geht ja nicht!"

Die "Schmach von Belo Horizonte", dieses "Jahrhundertthema" des historischen WM-Halbfinals 2014, "kann man nicht mehr zurückholen", betonte der Bundestrainer. Schon gar nicht in einem Test.

Doch obwohl Löw die eigentlich unverzichtbaren Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil zur Schonung nach Hause schickte und weitere Wechsel plant, misst er dem letzten Länderspiel vor der Nominierung seines WM-Kaders für Russland große Bedeutung bei. Der mögliche Rekord von 23 Spielen ohne Niederlage spielt dabei aber keine Rolle.

"In jeder Beziehung, in jedem Detail müssen wir noch besser werden", sagte Löw am Montag in Berlin. Seine Mannschaft soll an den Besten wachsen - nur so könne die historisch schwierige Mission vom fünften Stern im Sommer gelingen.

Löw will kein Risiko eingehen

Bayern-Profi Jerome Boateng wird in seiner Heimatstadt die Kapitänsbinde tragen, sofern auch der angeschlagene Sami Khedira wie erwartet aussetzt. "Ein Risiko werden wir in dieser Phase nicht eingehen, da darf nichts passieren", sagte Löw.

Deshalb bekamen die viel belasteten Müller und Özil eine schöpferische Pause, deshalb lässt er in der Hauptstadt die zweite Garde ran. Für den leicht angeschlagenen Marc-Andre ter Stegen (Patellasehne) stehen Bernd Leno und Kevin Trapp jeweils eine Halbzeit im Tor - und damit die Keeper, die um den dritten Platz im WM-Kader kämpfen. Auch der Herthaner Marvin Plattenhardt, Ilkay Gündogan und Leroy Sane kommen rein, dazu wohl Matthias Ginter und Leon Goretzka.

Löw wittert Rachegelüste bei Brasilien

"So etwas", mokierte sich ein brasilianischer Journalist über Löws Nonchalance, würde es in Brasilien nicht geben. Doch es handelt sich dabei nicht um Übermut - der Bundestrainer will seine Mannschaft kitzeln und den "härtesten Konkurrenzkampf, den wir je hatten", weiter forcieren. Denn, so betonte auch Boateng: "In jedem Bereich gibt es noch Luft nach oben."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Leno (Bayer Leverkusen/26 Jahre/6 Länderspiele) - Kimmich (Bayern München/23/26), Boateng (Bayern München/29/69), Ginter (Borussia Mönchengladbach/24/17), Plattenhardt (Hertha BSC/26/5) - Gündogan (Manchester City/27/23), Kroos (Real Madrid/28/81) - Stindl (Borussia Mönchengladbach/29/10), Goretzka (Schalke 04/23/13), Sane (Manchester City/22/10) - Werner (RB Leipzig/22/11). - Trainer: Löw

Brasilien: Alisson (AS Rom/25 Jahre/23 Länderspiele - Dani Alves (Paris Saint-Germain/34/106), Thiago Silva (Paris Saint-Germain/33/68), Miranda (Inter Mailand/33/44), Marcelo (Real Madrid/29/51) - Casemiro (Real Madrid/26/21) - Willian (FC Chelsea/29/54), Paulinho (FC Barcelona/29/47), Fernandinho (Manchester City/32/41), Coutinho (FC Barcelona/25/33) - Jesus (Manchester City/20/14). - Trainer: Tite

Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden)

Der weitere Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft:

15. Mai: Nominierung des vorläufigen WM-Kaders in Dortmund

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt (18.00/ZDF)

08. Juni: Deutschland - Saudi-Arabien in Leverkusen (19.30/ARD)

WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

17. Juni: Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00)

23. Juni: Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00)

27. Juni: Deutschland - Südkorea in Kasan (16.00)

So können Sie das WM-Testspiel Deutschland - Brasilien LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF

Ticker: sport1.de