Hoher Besuch für den Weltmeister: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Trainingslager in Eppan am Sonntag im Hotel Weinegg einen Kurzbesuch abstatten.

"Meine Informationen sind, dass sie vorhat, bei uns am Sonntag vorbeizuschauen. Sie möchte der Mannschaft hallo sagen. Sie möchte das ohne große Inszenierung. Das hat mittlerweile Tradition und wird von den Spielern gut aufgenommen", sagte Manager Oliver Bierhoff am Donnerstag.

Das DFB-Team kehrt am Samstagnacht vom Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich nach Südtirol zurück. Ob Merkel das DFB-Team auch bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) besuchen wird, ist noch offen.

"Das wünsche ich mir wieder"

Löw würde sich aber "persönlich sehr freuen, wenn Angela Merkel ein Spiel von uns in Russland besucht", sagte der 58-Jährige zum Start der Vorbereitung der Bild.

Nach dem gewonnenen Finale 2014 in Brasilien war Merkel zum Gratulieren in die Kabine gekommen. Dies sei, so Löw, "ein tolles Gefühl" gewesen: "Sie kam nach dem Endspiel in die Kabine und saß plötzlich mittendrin, hat mit uns angestoßen und war ganz natürlich. Das hat einen tollen Eindruck bei meinen Spielern hinterlassen. Das wünsche ich mir wieder."

Schon bei der Heim-WM 2006 und auch 2010 in Südafrika hatte Merkel die Nähe des DFB-Teams gesucht und als Fan mitgefiebert. Zu Südtirol pflegt die Kanzlerin eine besondere Beziehung: Merkel verbrachte schon einige Male ihren Urlaub in der Region.