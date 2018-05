Der DFB hat rund um die Bekanntgabe des vorläufigen Kaders für die WM in Russland mit einer kleinen Panne für Schmunzler gesorgt.

Auf der Homepage der A-Nationalmannschaft tauchten statt der 27 von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Spieler für einige Zeit sogar 28 Namen auf.

Zwischen die tatsächlich Nominierten hatte sich in der Abwehr der Name von Hannovers Oliver Sorg gemischt, wenig später war der Fehler wieder behoben.

Für einige Minuten stand Oliver Sorg auf der DFB-Homepage im deutschen WM-Kader © Screenshot/dfb.de

Der gelernte Außenverteidiger, der bei 96 in der abgelaufenen Saison auch das eine oder andere Mal in der Abwehrzentrale zum Einsatz kam, reist jedoch nicht mit dem DFB-Team ins Trainingslager in Südtirol und wird zumindest vorerst auch nicht zu seinem zweiten Länderspiel kommen.

Sorg spielte vor WM 2014 im DFB-Team

Seinen bislang einzigen Einsatz für die A-Nationalmannschaft hatte der ehemalige Freiburger Sorg in der Vorbereitung auf die WM 2014 in Brasilien: Damals stand er beim Testspiel gegen Polen, das Löw weitgehend mit einer B-Elf absolvierte, in der Startformation.

Zwischen August 2012 und Juni 2013 absolvierte er zudem fünf Länderspiele mit der U21 und nahm an der U21-EM 2013 in Israel teil.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand er 22 Mal für Hannover auf dem Platz, das Saisonfinale in Leverkusen verpasste er zuletzt wegen einer Oberschenkelblessur.

-----

Lesen Sie auch:

Das ist Löws vorläufiger WM-Kader

Löw begründet Petersen-Nominierung