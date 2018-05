Das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft vor der WM in Russland ist in vollem Gange. Am Freitag gibt DFB-Manager Oliver Bierhoff seine erste Pressekonferenz in Südtirol.

An seiner Seite wird auch Debütant Nils Petersen auf dem Podium Platz nehmen und die Fragen der Journalisten beantworten.

+++ PK-Beginn um 12.30 +++

Ab 12.30 Uhr geht es im Medienraum in Eppan los. Danach findet am 17 Uhr ein öffentliches Training statt.