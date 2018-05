Der Auftakt in die Mission Titelverteidigung ist gemacht, das DFB-Team ist seit Mittwoch vergangener Woche im WM-Trainingslager in Südtirol und feierte bereits zwei Testspielsiege gegen die U20-Auswahl.

Am Donnerstag (ab 13.30 Uhr im YouTube-LIVESTREAM , im LIVESTREAM auf SPORT1.de und im LIVETICKER) stehen Matthias Ginter und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff in Eppan Rede und Antwort. (SERVICE: WM-Spielplan)

Zudem sitzt auch Alexander Fangmann, der Kapitän der Blindenfußball-Nationalmannschaft, mit auf dem Podium.

Glanzparade! Neuer schon in WM-Form

Die DFB-PK im LIVETICKER:

+++ PK beginnt bald +++

Erst wird heute Blindenfußballer Alexander Fangmann zu Wort kommen, dann sprechen Oliver Bierhoff und Weltmeister Matthias Ginter über die neuesten Entwicklungen beim DFB-Team.

+++ Gomez zurück im Training +++

Mario Gomez ist ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der Torjäger des VfB Stuttgart klagte zuletzt über muskuläre Probleme und verpasste daher am Dienstag das Mannschaftstraining und am Mittwoch das interne Testspiel gegen die U20-Auswahl des DFB (2:0) in Eppan.

Gomez könnte damit eine Option für das Länderspiel am Samstag gegen Österreich in Klagenfurt sein.

+++ Hier nochmal das DFB-Aufgebot +++

Zur Erinnerung: Am Montag muss Joachim Löw noch drei Profis aus seinem derzeit 27 Mann starken Kader streichen.