Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland geht es für die deutsche Nationalmannschaft erst im September weiter. In der neu geschaffenen Nations League trifft die DFB-Auswahl am 6. September in München auf Frankreich. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft:



Nations League

06. September: Deutschland - Frankreich in München

13. Oktober: Niederlande - Deutschland

16. Oktober: Frankreich - Deutschland

19. November: Deutschland - Niederlande in Gelsenkirchen



Länderspiele

09. September: Deutschland - Peru in Sinsheim

15. November: Deutschland - Russland in Leipzig