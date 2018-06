Mats Hummels und Thomas Müller werden nicht mit der deutschen Nationalmannschaft zum Testspiel gegen Österreich nach Klagenfurt reisen.

"Beide haben viele Spiele gemacht. Da weiß ich, was sie können. Es ist gut, wenn sie den Kopf frei bekommen", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Tag for dem Spiel (Sa., 18 Uhr). Jerome Boateng (Aufbautraining) und Toni Kroos (reist erst am Samstag ins Trainingslager) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Insgesamt reisen 23 Spieler nach Klagenfurt.

Kapitän Manuel Neuer gibt nach 259 Tagen Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback. "Bei Manuel Neuer läuft alles nach Plan. Wenn alles okay ist, wird er von Anfang an spielen.", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Wie die Zeit vergeht: Nationalspieler 2010 und heute

Sollte Neuer den Härtetest bestehen, wird er als Torhüter Nummer eins zur WM nach Russland (14. Juni bis 15. Juli) reisen. Der Münchner hatte seit September wegen eines Mittelfußbruchs pausiert. "Die finale Entscheidung fällt am Sonntagabend", sagte Löw.

"Von einem Spiel kann alles abhängen"

"Ich plane, dass ich alle Wechsel, die möglich sind, ausschöpfe. Es ist auch denkbar, dass ich in der Halbzeit zwei, drei Spieler auswechsle", sagte Löw und sicherte Nils Petersen dessen ersten Länderspieleinsatz zu. Löw muss am Montag seinen vorläufigen Kader um vier Spieler reduzieren und 23 Profis beim Weltverband FIFA für die WM melden.

"Von einem Spiel kann nicht alles abhängen. Aber es spielt in die Entscheidung rein. Der Eindruck ist nicht unwichtig", sagte Löw über das Spiel in Österreich.