Jerome Boateng steht unmittelbar vor einer Rückkehr ins Teamtraining der deutschen Nationalmannschaft. "Wenn alles normal läuft, wird er am Dienstag am Mannschaftstraining teilnehmen. Seine Verletzung ist vollständig ausgeheilt", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag im WM-Trainingslager in Eppan.

Boateng hatte nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich in Südtirol bisher nur individuell trainiert und lediglich bei Passübungen kurz am Mannschaftstraining teilgenommen. Die WM-Generalprobe am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien könnte für den Innenverteidiger aber noch zu früh kommen. An seiner WM-Teilnahme in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ließ der Münchner zuletzt keine Zweifel.