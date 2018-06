Nach 16 Tagen Trainingslager probt die deutsche Nationalmannschaft den Ernstfall für die Fußball-WM in Russland.

Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft geht es am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (19.30 Uhr im LIVETICKER) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien mit Nachdruck.

Fehlen wird bei der Generalprobe allerdings Mesut Özil, den eine Knieprellung plagt.

Es sei "nicht Dramatisches, aber wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff, der für die WM keine Gefahr sieht.

Wieder zur Verfügung steht dagegen Abwehrspieler Jerome Boateng, der laut Bierhoff wieder "hundert Prozent einsatzfähig ist".

Löw fordert deutliche Steigerung

Bundestrainer Joachim Löw fordert von seinen Spielern eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Pleite in Österreich.

Man habe in Klagenfurt "einige Probleme aufgezeigt bekommen. Wir waren in einem Fahrwasser, in dem wir uns nicht mehr herausbewegt haben aus diesen Fehlern. Das muss sich ändern", forderte er.

Es gebe für die Partie gegen Saudi-Arabien "gewisse Vorgaben, taktisch und spielerisch, die der Trainer sehen will", fügte Bierhoff an und nannte: "Konzentration, Abstimmung, Räume besetzen. Situationen schaffen, die wir einstudiert haben."

Bis auf Boateng, der wohl noch nicht beginnen wird, und Özil könnte Löw in der BayArena das Team aufbieten, das auch beim WM-Auftakt am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko auf dem Platz stehen wird. (Der WM-Spielplan als PDF zum Ausdrucken)

Dazu gehören auch Thomas Müller, Toni Kroos und Hummels, die in Klagenfurt noch pausiert hatten. Im Tor wird Kapitän Manuel Neuer stehen, der nach seinem Comeback in Österreich weitere Spielpraxis erhalten soll.

Auch Timo Werner wird als einzige Spitze beginnen, verriet Assistenztrainer Miroslav Klose.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer (Bayern München) - Kimmich (Bayern München), Rüdiger (FC Chelsea), Hummels (Bayern München), Hector (1. FC Köln) - Khedira (Juventus Turin), Kroos (Real Madrid) - Müller (Bayern München), Draxler (Paris St. Germain), Reus (Borussia Dortmund) - Werner (RB Leipzig)

Saudi-Arabien: Al-Mosaileem (Al-Ahli Dschidda) - Al-Shahrani (Al-Hilal Riad), Osama Hawsawi (Al-Hilal Riad), Othman (Al-Nassr Riad), Al-Harbi (Al-Ahli Dschidda) - Otayf (Al-Hilal Riad), Al-Jassim (Al-Ahli Dschidda) - Al-Muwallad (UD Levante), Al-Shehri (CD Leganes), Al-Dawsari (Al-Hilal Riad) - Al-Sahlawi (Al-Nassr Riad)

Schiedsrichter: Vincic (Slowenien)

So können Sie Deutschland - Saudi-Arabien live verfolgen:

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de