Reinhard Grindel will sich nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus dem DFB-Team äußern

Der DFB-Präsident kündigt nach dem Rücktritt von Mesut Özil, der in seiner Erklärung heftige Kritik an Grindel äußerte, an, noch am Montag Stellung nehmen zu wollen.