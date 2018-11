Die DFB-Stars in der Einzelkritik zum Durchklicken:

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League beim 0:3 in den Niederlanden bereits die fünfte Niederlage in diesem Jahr kassiert.

Vor allem die Abwehr zerfällt am Ende - Jerome Boateng wird zum Unsicherheitsfaktor.

Im Mittelfeld ist Joshua Kimmich ein Lichtblick. Die SPORT1-Einzelkritik.