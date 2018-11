Jerome Boateng steht der deutschen Nationalmannschaft im wegweisenden Nations-League-Spiel in den Niederlanden am Samstag (Nations League: Niederlande - Deutschland, 13. Oktober, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wohl zur Verfügung. "Die Blutwerte sind gut. Heute hat er alles mitgemacht. Ich gehe davon aus, dass alles bis zum Wochenende passen wird", sagte Co-Trainer Marcus Sorg in Berlin.

Der Innenverteidiger des FC Bayern München hatte zuletzt bei der Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) aufgrund einer Erkrankung gefehlt. Bundestrainer Joachim Löw musste für die Spiele in Amsterdam und drei Tage später in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr/ARD) bereits sieben Absagen verkraften.