Kristina Vogel hat nach ihrer Querschnittslähmung durch einen schweren Trainingsunfall den nächsten Schritt in Richtung Alltag gemacht.

Am Donnerstagabend besuchte die Bahnrad-Olympiasiegerin das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig gegen Russland (3:0). Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss und schrieb: "Ein herzliches Danke an das DFB-Team für die Einladung zum Länderspiel."

Vogel scherzte: "Ich hatte auf ein 2:0 getippt, ein 3:0 fand ich natürlich besser. Danke an alle, die mir meinen ersten Roadtrip so versüßt haben."

Sie hatte im Oktober das DFB-Team besucht, nachdem sie von den Nationalspielern eingeladen wurde. "Uns hat dieser Fall mitgenommen, wir wollten sie näher kennenlernen", sagte Kapitän Manuel Neuer: "Wir haben tolle Stunden miteinander verbracht. Sie ist wirklich eine tolle Frau und richtige Kämpferin."

Sie habe im Kreise der Mannschaft "einen richtig schönen Tag verlebt", erklärte Vogel nach dem Treffen: "Es war schön, die Leute mal persönlich kennenlernen, sonst sieht man sie ja nur über den Fernseher huschen. Das sind coole Jungs."

Das Nationalteam hat die 27-Jährige auch zu einem Länderspiel eingeladen. Gegen Russland nahm Vogel diese Einladung dann wahr.