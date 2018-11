Die Nationalmannschaft wechselt zum 1. Januar 2019 von Mercedes zu Volkswagen. Für den Abschied hat sich der langjährige Sponsor aus Stuttgart auf seiner letzte Reise mit dem DFB-Mannschaftsbus etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Bus wurde mit den Vornamen des erweiterten deutschen WM-Kaders beklebt - also auch mit den kürzlich zurückgetretenen Mario (Gomez) und Mesut (Özil). Bei Bundestrainer Joachim Löw prangt dessen Spitzname "Jogi" auf dem Gefährt.

Die Namen von Serge Gnabry, Thilo Kehrer und Kai Havertz, die nicht im erweiterten WM-Kader standen, fehlen dagegen. Das Trio gilt nicht erst nach der Leistung beim Russland-Sieg als Hoffnungsträger für die DFB-Elf.

Auch Mesut (Özil) wurde auf dem Bus vereigt © SPORT1

Am Samstagabend geht die letzte Reise von Leipzig, wo die Nationalelf am Donnerstag 3:0 gegen Russland gewonnen hatte, nach Dortmund. Am dortigen Flughafen werden die Nationalspieler am Sonntag abgeholt und zur Sportschule Kaiserau gebracht.

Am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft das DFB-Team auf Schalke nach dem feststehenden Abstieg aus der Nations League auf die Niederlande. Danach wird der Bus - ohne die Nationalspieler - nach Frankfurt gebracht.

Über vier Jahrzehnte lang kutschierte der Mercedes-Bus die DFB-Kicker in die Stadien dieser Welt. Ab dem kommenden Jahr wird nun Volkswagen diesen Job übernehmen.