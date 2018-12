Die Nationalmannschaft startet offenbar am Standort ihres neuen Sponsors ins Länderspieljahr 2019.

Laut Sport Bild findet am 21. März in Wolfsburg ein Testspiel von Manuel Neuer und Co. statt, drei Tage später tritt das Team von Bundestrainer Joachim Löw in den Niederlanden zum ersten Qualifikationsspiel für die EURO 2020 an.

In Wolfsburg hat Autohersteller VW seinen Hauptsitz, das Unternehmen löst ab dem 1. Januar 2019 Mercedes Benz als Mobilitätspartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ab. Für das Stadion in Wolfsburg dürfte auch die Kapazität von 30.000 Zuschauern sprechen. Zuletzt waren die Länderspiele des Weltmeisters von 2014 nicht mehr ausverkauft gewesen und ein Umzug in kleinere Arenen angeregt worden.