Joachim Löw setzt bei der Reifeprüfung für seine stark verjüngte deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam beim Erzrivalen Niederlande wieder auf mehr Erfahrung (EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland, So. am 20.45 Uhr im LIVETICKER). Kapitän Manuel Neuer wird wie beim 1:1 zum Jahresauftakt am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien im Tor stehen, davor werden aber einige Veränderungen erwartet.

"Sicher ist, dass Manuel Neuer von Beginn weg spielt", sagte Löw am Freitagabend. Dazu werde Toni Kroos nach der Schonung in Wolfsburg "auf jeden Fall in die Mannschaft rücken. Er ist für uns unverzichtbar." Daneben habe er "weitere Überlegungen, aber eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen". Auch, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette verteidigen lassen werde, wollte Löw nicht verraten: "Wir können beides." (Die Pressekonferenz zum Nachlesen)

Goretzka und Gündogan droht Bank

In Wolfsburg hatte der Bundestrainer jedoch durchblicken lassen, dass Antonio Rüdiger neben Niklas Süle verteidigen dürfte. Weil der gegen Serbien gute Debütant Lukas Klostermann (Muskelfaserriss) verletzt abreisen musste, dürfte auch Matthias Ginter ins Team rücken. Gut möglich, dass Löw dann wie beim jüngsten Treffen mit Oranje im vergangenen November im Rahmen der Nations League in Gelsenkirchen (2:2) mit einer Dreierkette spielen lässt.

Anzeige

ANZEIGE: Jetzt das DFB-Trikot von Reus, Kroos und Co. sichern - hier geht es zum Shop

Im Mittelfeld neben Kroos wird Joshua Kimmich erwartet. "Das ist eine Konstellation, die ganz gut passt", sagte Kroos. Für Leon Goretzka und Ilkay Gündogan wäre dann trotz guter Leistungen in Wolfsburg kein Platz. Den Flankenschutz der defensiven Reihe dürften Thilo Kehrer und Nico Schulz übernehmen.

Bildergalerie Die Kapitäne der deutschen Nationalmannschaft 21 Bilder

Aus der Offensive sind die gegen Serbien sehr auffälligen Marco Reus und Leroy Sane nicht wegzudenken. Möglich aber scheint, dass Löw bei der Revanche für das beschämende 0:3 im vergangenen Oktober anstelle von Timo Werner den nach seiner Erkältung genesenen Serge Gnabry bringt.

Sane und Gnabry können spielen

Die zuletzt angeschlagenen Sane und Gnabry sind einsatzfähig. "Beide sind soweit fit", sagte Löw. Sane war beim 1:1 gegen Serbien in Wolfsburg am vergangenen Mittwoch kurz vor Spielende nach einem bösen Tritt von Milan Pavkov ausgewechselt worden. Gnabry hatte das erste Länderspiel des Jahres wegen einer Erkältung verpasst.

"Leroy gab schon am nächsten Morgen Entwarnung. Sein Fuß war ein bisschen geschwollen, aber gestern konnte er das Training voll absolvieren, ohne jegliches Problem", sagte Löw. Bei Gnabry sei die Pause nach dessen Erkrankung mit den Ärzten abgesprochen gewesen, "auch er ist einsatzfähig".

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Niederlande: Cillessen/FC Barcelona (29 Jahre/46 Länderspiele) - Hateboer/Atalanta Bergamo (25/3), de Ligt/Ajax Amsterdam (19/13), van Dijk/FC Liverpool (27/24), Blind/Ajax Amsterdam (29/60) - de Roon/Atalanta Bergamo (27/8), de Jong/Ajax Amsterdam (21/5), Wijnaldum/FC Liverpool (28/53) - Promes/FC Sevilla (27/34), Depay/Olympique Lyon (25/44), Babel/FC Fulham (32/54). - Trainer: Koeman

Deutschland: Neuer/Bayern München (32 Jahre, 85 Länderspiele) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (25/23), Süle/Bayern München (23/17), Rüdiger/FC Chelsea (26/29) - Kehrer/Paris St. Germain (22/5), Kimmich/Bayern München (24/39), Kroos/Real Madrid (29/91), Schulz/TSG Hoffenheim (25/5) - Sane/Manchester City (23/18), Gnabry/Bayern München (23/5), Reus/Borussia Dortmund (29/38). - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)