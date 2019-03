Lukas Klostermann hat bei seinem Nationalmannschaftsdebüt am Mittwoch einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten und steht Bundestrainer Joachim Löw somit am Sonntag (20.45 Uhr) im wichtigen Spiel bei den Niederlanden nicht zur Verfügung.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag via Twitter mitteilte, ist der Rechtsverteidiger aus dem Teamquartier in Wolfsburg abgereist.

Klostermann (22) war gegen Serbien in Wolfsburg (1:1) nach einer Grätsche kurz vor Spielende mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Für ihn wurde Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain eingewechselt.

Löw kann damit beim Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam aus 22 Spielern wählen. Serge Gnabry von Bayern München ist nach einer Erkältung wieder fit, Leroy Sane (Manchester City) war bei einem üblen Foul des Serben Milan Pavkov unverletzt geblieben.