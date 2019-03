Die Noten des deutschen Teams gegen Serbien zum Durchklicken:

Die stark verjüngte deutsche Nationalmannschaft hat nur teilweise Aufbruchsstimmung erzeugt.

Das umformierte Team von Bundestrainer Joachim Löw kam gegen Serbien in Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und muss sich zum Start in die EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande steigern.

Ein Duo von Manchester City gehört zu den Leistungsträgern, die Abwehr wirkt hingegen nicht sicher. Die SPORT1-Einzelkritik.